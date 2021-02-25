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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 25.02.2021 - 13:26 | Son Güncelleme:

Bisiklet hırsızı kameradan tespit edilerek yakalandı

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Bisiklet hırsızı kameradan tespit edilerek yakalandı
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GAZİANTEP'te bir evin bahçesinden bisikleti çalan şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirgösteren Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Evde bulunan güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirledi. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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