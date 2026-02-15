Bisiklet akran zorbalığını bitirdi… Pedallarla rehabilitasyon

Haberin Devamı

AYDIN Anadolu İmam Hatif Lisesi Müdür Yardımcısı ve Coğrafya Öğretmeni Hakan Örs, pandemi döneminde evlerinde hareketsiz kalan çocuklara nasıl destek olabileceğini düşünürken aklına açık havada bisiklet etkinlikleri düzenlemek geldi. Sonrasında bisiklet neredeyse bütün öğrencilerin hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hakan Öğretmen bu süreci şöyle anlattı:

ESKİLER TAMİR EDİLDİ

“Pandemi döneminde çocuklar uzun süre evlere kapandığı için okula döndüklerinde farklılaşmışlardı. Onlara yeniden hareket etme, spor yapma alışkanlığı kazandırmamız gerekiyordu. Ayrıca dijital bağımlılık, neslin içe dönük büyüyor olması, evlerde aileyle sohbet etmeleri, öğretmenlerle iletişimlerinin zayıflamasına karşı bizi birleştirecek bir unsur lazımdı. Aklıma bisikletlerle yapacağımız toplu etkinlikler geldi, ama çocuklarımızın çoğunun bisikleti yoktu. İşe bir köşeye atılmış kullanılmayan bisikletleri bulmakla başladık. Tabii o bisikletleri yeniden çalışır hale getirmek için yedek parçaya ihtiyacımız vardı ancak kaynağımız yoktu. Yani ilk olarak para kazanmamız gerekiyordu. İlk olarak öğrencilerimle plastik atıkları topladık, incir, zeytin fideleri yetiştirmeye başladık. Şehir merkezinde kurduğumuz kermeste keşkek sattık. Burada kazandığımız paralarla bisiklet yedek parçaları aldık. Sonra gönüllü öğrencilerimizle bir tamir ekibi kurmayı düşündük. 5 öğrencim sanayide 5 günlük hızlandırılmış bisiklet tamiri eğitimi aldı. Okulun bodrum katına bir tamir atölyesi kurduk.

Haberin Devamı

400 ÇOCUĞA DAĞITILDI

Bisikletler tamir edildikçe ihtiyaç sıralamamıza göre öğrencilerimize bisikletlerini verdik. Okulumuzun tamamına, 250 öğrencimize bisiklet verdikten sonra 150 civarında da başka okulların çocuklarına bisiklet verdik. Şimdi gündüzcü öğrencilerimizin tamamına yakını okula bisikletle gelip gidiyorlar. Bahçede oluşturduğumuz bisiklet park alanına park edip derse giriyorlar. Pansiyonda kalan öğrencilerimizle birlikte tüm öğrencilerimizin katıldığı 100’ün üzerinde resmi tur yaptık. Tüm öğrencilerin adreslerini haritaladık. Yeni gelen bir çocuğa bisikletini veriyoruz. Tecrübeli olan, yeni gelen alışana kadar ona refakat ediyor. Ben buna bisikletli okul modeli diyorum. Okulumuzda 5 yıldır disiplin defterine hiçbir olay işlenmedi. Okulumuza gelen müfettiş burada hiç akran zorbalığı vakası yaşanmadığını duyunca ‘böyle bir şey olmaz’ dedi.”

Haberin Devamı