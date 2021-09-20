Birol Yıldırım'ın karakoldaki ölümüyle ilgili yeni gelişme: Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika haberi: La Palmada felaket Yanardağ 100’den fazla evi yok ettiSon dakika haberi: La Palma'da felaket! Yanardağ 100’den fazla evi yok etti#La Palma Adası
Son Dakika Haberi... Fransızlar, PSGde Lionel Messinin oyundan çıkma sebebini duyurdu Mauricio Pochettino...Son Dakika Haberi... Fransızlar, PSG'de Lionel Messi'nin oyundan çıkma sebebini duyurdu! Mauricio Pochettino...#Lionel Messi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydan CHPli Ünal Çeviköze Mavi Vatan tepkisiCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'li Ünal Çeviköz'e 'Mavi Vatan' tepkisi#Mavi Vatan
İspanyada Alexander Sörloth çılgınlığı Taraftarları mest ettiİspanya'da Alexander Sörloth çılgınlığı! Taraftarları mest etti#Sörloth
Tarihi Uzunköprü restorasyona alındıTarihi Uzunköprü restorasyona alındı#UNESCO
Son dakika... THYden iç hatlarda ikram kararıSon dakika... THY'den iç hatlarda ikram kararı#Türk Hava Yolları
ABDde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770e yükseldiABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770'e yükseldi#ABD
Son dakika... ABDye seyahat edeceklere aşı zorunluluğuSon dakika... ABD'ye seyahat edeceklere aşı zorunluluğu#Korona Aşısı
Prof. Dr. Celal Şengörden tepki çeken olayla ilgili ilk açıklamaProf. Dr. Celal Şengör'den tepki çeken olayla ilgili ilk açıklama!#Celal Şengör
Düşes Katein kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydiDüşes Kate'in kardeşi James Middleton ile Alizee Thevenet evlendi: Köy düğününde kaynanasının 41 yıllık gelinliğini giydi#James Middleton
HABERLERGündem Haberleri

Birol Yıldırım'ın karakoldaki ölümüyle ilgili yeni gelişme: Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi

#Esenyurt#Birol Yıldırım#Karakol
Birol Yıldırımın karakoldaki ölümüyle ilgili yeni gelişme: Dava, Ağır Ceza Mahkemesine devredildi

Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin davada mahkeme işkence suçu işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne devretti.

Haberin Devamı

Sevda SARIKAYA/İSTANBUL DHAEsenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin davada mahkeme işkence suçu işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne devretti.

12 sanığın yargılandığı davanın tutuklu sanığı İsmail A.S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Esenyurtta polis merkezinde ölüm Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta polis merkezinde ölüm! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Polis Merkezi'nde 5 Haziran gecesi yaşanan olayda Birol Yıldırım, gözaltındayken hayatını kaybetmişti. Ailesinin darp iddiasında bulunduğu Yıldırım'ın ölümüyle ilgili polis merkezi önünde ve içinde yaşananların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde, güvenlik kameraları saat 23.19'u gösterdiğinde Birol Yıldırım ve yanındaki 2 kişi, karakol önünde polisler ile konuşuyor. Yıldırım, önce arkasını dönüp yürümeye başlıyor. Sonra da polislere doğru geri dönüyor. Bir polis memuru Yıldırım'ı yakasından tuttuğu bu sırada arbede yaşandığı görülüyor. Çok sayıda polis, Yıldırım'ı kollarından tutarak karakolun içerisine sokuyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 12 kişi hakkında dava açılmıştı.

İlgili Haberler:

Hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek! Peş peşe uyarılarMilli Takım'da yeni dönem! 3 yıllık imza... 'Sergen'i görünce kahkaha attım'Prof. Dr. Tırnaksız'ın ölümünde ağlatan detaylar!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Birol Yıldırım#Karakol