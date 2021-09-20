Birol Yıldırım'ın karakoldaki ölümüyle ilgili yeni gelişme: Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'ne devredildi

Haberin Devamı

Sevda SARIKAYA/İSTANBUL DHA - Esenyurt Polis Merkezi'nde 6 Haziran günü 'fenalaşarak' hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin davada mahkeme işkence suçu işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne devretti.

12 sanığın yargılandığı davanın tutuklu sanığı İsmail A.S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Polis Merkezi'nde 5 Haziran gecesi yaşanan olayda Birol Yıldırım, gözaltındayken hayatını kaybetmişti. Ailesinin darp iddiasında bulunduğu Yıldırım'ın ölümüyle ilgili polis merkezi önünde ve içinde yaşananların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Görüntülerde, güvenlik kameraları saat 23.19'u gösterdiğinde Birol Yıldırım ve yanındaki 2 kişi, karakol önünde polisler ile konuşuyor. Yıldırım, önce arkasını dönüp yürümeye başlıyor. Sonra da polislere doğru geri dönüyor. Bir polis memuru Yıldırım'ı yakasından tuttuğu bu sırada arbede yaşandığı görülüyor. Çok sayıda polis, Yıldırım'ı kollarından tutarak karakolun içerisine sokuyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 12 kişi hakkında dava açılmıştı.