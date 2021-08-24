Birol Yıldırım'ın karakoldaki ölümüyle ilgili yeni gelime: 1'i komiser yardımcısı 12 kişi hakkında dava açıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık İsmail S.'nin, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde komiser yardımcısı, diğer sanıkların ise polis memuru olarak görev yaptıkları belirtildi.

Olay tarihinde Esenyurt ilçesinde N Towers isimli bir sitede, site esnafı ile güvenlik görevlileri arasında meydana gelen karşılıklı kasten yaralama olayı ile ilgili gerekli tahkikatın yapılması için Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı görevlilerin olay yerine gittikleri aktarılan iddianamede, söz konusu eyleme katılan şahıslardan sitenin güvenlik amiri müşteki Barış Uysal ve Alihan Uysal'ı, Esenyurt Polis Merkezi Amirliğine getirdikleri ifade edildi.

İddianamede, N Towers isimli sitenin özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım'ın, kasten yaralama eylemine dahil olan site güvenlik görevlisinin durumunu sormak maksadıyla polis merkezi amirliğine geldiği, beyanlara göre hal ve hareketlerinden alkollü olduğu düşünülen ve sonradan alınan adli tıp raporuna göre olay anında alkollü olduğu tespit edilen Birol Yıldırım'ın, karakol önünde yaralama olayının karşı tarafı olan aynı sitede kafe işletmeciliği yapan şahıslarla tartıştığı anlatıldı.

Yıldırım'ın, sözlü sataşmaları üzerine orada bulunan sanık İsmail S.'nin müdahalesi ile polis merkezi amirliğinden gönderilmek istendiği, Yıldırım'ın karakoldan ayrılmak üzere çıkış kapısına yöneldiği fakat İsmail S. ve olayın diğer taraflarına "Sizinle görüşeceğiz sizi süründüreceğim" dediği vurgulanan iddianamede, bunun üzerine diğer tarafların Yıldırım hakkında şikayetçi oldukları, hakkında adli işlem yapmak üzere yeniden karakol binasına alınmak istenen Yıldırım'ın fiziki olarak buna direndiği, direnci kırıldıktan sonra karakolun mutfak kısmına alındığı aktarıldı.

"BEN KALP HASTASIYIM, KALBİMDE STENT VAR"

İddianamede, bu aşamada diğer müştekiler Barış ve Alihan Uysal'ın mutfakta bulunduğu, beyanlarına göre kendilerinin yüzlerinin duvara dönük olduğu halde polis memurlarının ölen Birol Yıldırım'ı darp ettikleri, Yıldırım'ın bu esnada yine müştekilerin beyanına göre "ben kalp hastasıyım kalbimde stent var" dediği halde polis memurlarının dövmeye devam ettikleri, kendilerinin de aynı polislerce sırasıyla darp edildikleri, polislerin darp eylemleri sırasında müştekileri ve öleni su ile ıslattıkları, komiser yardımcısı İsmail S.'nin müştekileri darp eden polisleri azmettirdiği yönündeki hususları müştekilerin alınan beyanlarında ifade ettikleri kaydedildi.

Olayın akabinde ölen Yıldırım'ın 6 Haziran 2021 saat 24:15-24:20 arasında tutulduğu mutfak olarak kullanılan odada fenalaşarak yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, en yakın hastane morgunda Cumhuriyet savcısının gözetiminde nöbetçi doktor ile yapılan ölü muayene işleminde kollarında kelepçeye bağlı ve diz kapağı dışında darp cebir izi tespit edilemediği, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için sistematik otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildiği belirtildi.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Yıldırım'da ölüm meydana getirir nitelikte travmatik bulgu tespit edilmediği, ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğunu, vücudunda ekimozlara rastlanıldığının bildirildiği aktarılırken, alınan ek raporda "Kişinin polis karakolunda darp edildiğinin kabulü halinde maruz kaldığı olayın stresinin kendisinde mevcut olan kronik kalp damar hastalığını aktif hale getireceği, olayla ölüm arasında tıbben illiyet bağı olacağı ancak bu hususta kesin bir değerlendirme yapılamadığı, olayın adli tahkikat ile aydınlatılmasının uygun olacağı oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

Olay yeri güvenlik kamerası görüntülerinde sanık İsmail S.'nin sağ eline pansuman yaptığı, sanık Muhammet K'nın sağ eline buz tedavisi uyguladığı ve sanık İsmail G.'nin ölenin direnmesi sırasında ölene tekme attığının tespit edildiği bilgisi iddianamene yer aldı.

Soruşturma aşamasında ifadeleri alınan sanıkların, Yıldırım'ın ölmesine sebebiyet verecek herhangi bir müdahalede bulunmadıkları gibi müştekileri de darbetmediklerini söyledikleri kaydedilirken, savunmalar ve tüm dosya kapsamı doğrultusunda sanık İsmail S.'nin ölene karşı vücuduna acı verecek nitelikte darp eyleminde bulunarak ölenin ölmesinde kusurlu bulunduğu yönünde yoğun şüphe oluştuğu vurgulandı.

"YILDIRIM'IN ÖLMESİNE SEBEBİYET VERECEK NİTELİKTE KUSURLU OLDUKLARI" BELİRTİLDİ

İddianamede, sanıkların, müştekilerin iddiası ve tanıklığına göre kalp hastası olduğunu bildikleri Yıldırım'ın ölmesine sebebiyet verecek nitelikte kusurlu oldukları, sanıkların eylemi ile ölüm neticesi arasında illiyet bağının bulunduğu belirtildi.

1'ER YILDAN 3'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede komiser yardımcısı İsmail S. ile diğer sanıklar Muhammet K, İsmail G, Muhammed Ş, Mustafa Ş, Erdoğan K ve Bilal K'nın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2 yıl 8'er aydan 9'ar yıla kadar, müştekiler Barış ve Alihan Uysal'a yönelik eylemleri nedeniyle ise 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisleri istendi.

Diğer sanıkların ise "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara