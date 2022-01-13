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Birol Yıldırım'ın karakoldaki ölümü! 112 acil servis görevlilerinin ifadesi alınacak

#Esenyurt#Birol Yıldırım#Karakol
Birol Yıldırımın karakoldaki ölümü 112 acil servis görevlilerinin ifadesi alınacak

Esenyurt'ta polis merkezinde Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin davada, mahkeme, ilk müdahaleyi yapan 112 acil servis görevlilerinin ifadelerinin alınması ve kamera kayıtlarının incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

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Esenyurt'ta geçtiğimiz yıl 6 Haziran'da polis merkezinde hayatını kaybeden bir güvenlik şirketinin müdürü Birol Yıldırım'ın (42) ölümüne ilişkin 12 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya komiser yardımcısı olan tutuklu sanık İsmail A.S. bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme salonunun küçük olması ve pandemi nedeniyle sosyal mesafeye uyulamayacağını dikkate alan mahkeme heyeti salona, izleyici ve basın mensuplarını almadı.

Mahkeme, hayatını kaybeden Birol Yıldırım'a ilk müdahaleyi yapan 112 acil servis ekibinin tespiti ve ifadelerinin alınması için gerekli yerlere müzakere yazılmasına karar verirken dosya içinde bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

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Mahkeme heyeti, Sanık İsmail A.S.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair müşteki ve şüpheli savunmaları, tahkikat evrakları, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, delillerin tam olarak toplanmamış olduğunu da göz önünde bulundurarak tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede komiser yardımcısı şüpheli İsmail A.S. ile birlikte diğer şüpheliler İsmail G. Muhammet Ş., Muhammed K., Bilal K. ve Erdoğan K.'nin "Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" ve "Kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Diğer 6 şüphelinin ise "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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