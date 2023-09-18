Birol Yıldırım'ın karakolda ölümü... Karar verildi: 6 sanığa beraat, 6 sanığa hapis cezası

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Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar ile Birol Yıldırım'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

"1 DAKİKADA İŞKENCE SUÇUNU İŞLEYEMEM"

Sanık Cumhur G. savunmasında, "Ben o gün Alihan Uysal'ı darp raporu almak için götürmüştüm. Kendisi de beni burada teşhis edemedi. Herhangi bir eylemim de yoktur. Beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık Samet Y. ise, Birol Yıldırım'ı hiç görmediğini ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Üzerine atılı işkence suçunu kabul etmediğini söyleyen sanık İsmail Alperen S., "Ben içeride en fazla 1 dakika 10 saniye kalmıştım. Bu kadar süre de anayasada tanımlanan işkence suçunu işlemem mümkün değildir. Vurduğuma dair de dosyada herhangi bir görüntü yoktur. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.

KARAR VERİLDİ

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Mahkeme Samet Y., Hasan K., Cumhur G., Emre G., Kamil Y., Bilal K.'nın üzerlerine atılı işkence suçundan yeterli delil bulunmadığından beraatlerine karar verdi. İsmail Alperen S., Muhammet Cihan K., İsmail G., Muhammed Ş., Mustafa Ş. ve Erdoğan K.,'nın ise 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapislerine hükmedildi.

Ayrıca Bilal K., İsmail Alperen S., Muhammet Cihan K., Muhammed Ş., Mustafa Ş. ve Erdoğan K.'ya 'Basit yaralama' suçundan ayrı ayrı 3 bin lira adli para cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede komiser yardımcısı şüpheli İsmail S. ile diğer şüpheliler İsmail G. Muhammet Ş., Muhammed K., Bilal K. ve Erdoğan K.'nin Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek ve Kasten yaralama suçlarından ayrı ayrı toplamda 3 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfusu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.