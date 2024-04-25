Birol Aydemir, İYİ Parti'den istifa etti

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Birol Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti'deki görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgilerine sunarım. Siyaseti sadece ülke ve milletimiz için güzel şeyler yapmanın bir aracı olarak gördüm. Bu nedenle siyasete girdim. Çünkü kurumsallığın oldukça zayıf olduğu ülkemiz; sosyal, ekonomik, hukuki tüm bileşenleri ile siyasetten aşırı derecede etkileniyor. Ülkemizin mevcut siyasi atmosferindeki doğru alternatif olma yolunda partimizin karar alıcı organlarında fikirlerimi beyan etmekten geri durmadım. Ancak, maalesef partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim. Bu sebeple İYİ Parti'den ayrılmaya karar verdim. Ancak, bundan sonra da bilgi ve tecrübemi ülkemizin hizmetine sunmaya ve bu doğrultuda çalışmaya/üretmeye inşallah devam edeceğim" dedi.

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'SORUMLU; İKTİDAR, MUHALEFET VE BÜTÜN SİYASET SİSTEMİ'

Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı dönemlerinden geçildiğini aktaran Aydemir, "Genç, yaşlı kimsenin umudu kalmamış vaziyette. Bugün ülkenin gerçek ihtiyacı, ideolojik düşüncelerin yaşatılması değil. Evine giderken çocuğuna istediklerini alamayan babadır bu ülkenin problemi. Faturalarını ödeyemeyen milyonlardır. Kirasını ödeyemeyenlerdir. Şehir dışında üniversiteyi kazanmış çocuğunu okutamayan ailedir. Türkiye'nin beka sorunu bitap düşmüş insanlardır. Adaletin neredeyse hiçbir alanda olmadığı, hukukun ayaklar altına alındığı, yargının işlemediği, özgürlüklerin kısıtlandığı, kurumların oldukça zayıfladığı, liyakat yerine sadakatin esas alındığı, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin olmadığı bir süreç yaşıyoruz. Bütün bunlar güzel ülkemiz için gerçek bir beka sorunudur. Bütün bunlardan iktidar ve muhalefeti ile bütün siyaset sistemi sorumludur" açıklamasında bulundu. Siyasette oyun kurallarının yozlaştığını ancak bir şey değişmediğini kaydeden Aydemir, hafta sonu yapılacak kongrede genel başkan adayı olan isimlere başarılar diledi.

2022'DE DEVA PARTİSİ'NDEN İSTİFA ETTİ

Birol Aydemir, 1966 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nde lisans eğitimi alan Aydemir, Delaware Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Aydemir, 1989'da Devlet Planlama Teşkilatı'na (DPT) uzman yardımcısı olarak girdi, uzmanlık ve daire başkanlığı yaptıktan sonra 2002 yılında DPT müsteşar yardımcılığına atandı, 2006-2008 yıllarında Sosyal Güvenlik Kurumunun kurucu başkanı oldu. 2008-2009 yıllarında Washington Büyükelçiliği'nde planlama müşavirliği görevinde bulundu. 2009-2011 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı olarak görev aldı, 2011-2016 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu başkanı olarak görev yaptı, Şubat 2016'da kendi isteğiyle emekli oldu. DEVA Partisi kurucularından olan Aydemir, 15 Mart 2022'de partisinden istifa etti, ardından İYİ Parti'ye katıldı. (DHA)