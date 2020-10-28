Birlikte yaşadığı kadının babasını öldürdü

Olay, Çumra ilçesine bağlı Okçu Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay K., dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice Özer ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Bunun üzerine evi terk eden Özer, ailesinin yanına yerleşti. Turgay K. de dün akşam Hatice Özer'i geri getirmek için babası İbrahim Özer'in evine gitti. Özer ise kızının eve dönmesini istemedi. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Turgay K., tabancayla Özer'i başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan İbrahim Özer, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Turgay K. de jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.