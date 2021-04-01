Birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu eve kilitleyen adam tutuklandı

Selimiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında birlikte yaşadığı L.K'yı darbedip kuru sıkı silahla tehdit eden, ardından da 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte eve kilitleyen F.T, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Emniyetteki ifadesinin ardından F.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Dün, F.T. tarafından darbedildikten sonra eve kilitlendiği iddia edilen L.K, evde mahsur kaldığını belirterek komşularından polisi aramalarını istemişti.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ekipleriyle ev sahibinde bulunan yedek anahtarla kapıyı açıp kadın ve çocuğu kurtarmış, F.T'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Gözaltına alınan F. T. (39), ifadesinde, “Çocuk dışarı çıkmasın diye kapıyı kilitledim. Silahı da çöpte buldum” demişti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan L. K ise "Başıma silah dayadı, 'Bu evden ölün çıkar' dedi. Boynuma da tornavida dayadı. Sabah kapıyı kilitleyerek evden çıktığında cama çıkarak, yoldan geçenlerden yardım istedim. Sonra polisler geldi." açıklamasında bulunmuştu.

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