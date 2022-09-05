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Birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu öldürüp kaçmıştı! Yakalandı

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#Amasya#Taşova#Sunay Aslan Kaya
Birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu öldürüp kaçmıştı Yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 13:50

Amasya'nın Taşova ilçesinde birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile oğlu Anıl Kadir Babal'ı (19) tabanca ile öldürüp kaçan Kadir Yıldırım (51) dağlık alanda yakalandı.

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Olay, önceki gün Alpaslan köyünde meydana geldi. Besicilik yapan Kadir Yıldırım, birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya ve oğlu Anıl Kadir Babal ile tartıştı. Çıkan kavgada Kadir Yıldırım, tabanca ile anne ve oğluna ateş etti. Anne ile oğlu kanlar için yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne ile oğlunun öldüğünü belirledi. İnceleme sonrası cenazeler, toprağa verildi.

Jandarma ekiplerince sürdürülen arama çalışmaları sonucu şüpheli Kadir Yıldırım, köye 3 kilometre uzaklıkta dağlık alanda cinayette kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Kadir Yıldırım, tamamlanan sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

Birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu öldürüp kaçmıştı Yakalandı

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#Amasya#Taşova#Sunay Aslan Kaya

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