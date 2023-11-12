Birlikte yaşadığı 5 aylık hamile kadını istemeyerek öldürmüş

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BURSA Yıldırım’da Suriye uyruklu Yahya El Mohamad Altaha (41), 4 çocuğunun annesi olan M.A.'dan 2022 Aralık’ta boşandıktan sonra, uzaktan akrabası olan Nebihe Muhammed Taha (43) ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre temmuz ayında olay günü öğle saatlerinde, yaşadıkları ilişki sırasında Yahya El Mohamad Altaha, fantezi için hamile kadının boğazını önce sağ sonra da sol eliyle sıktı. Boğazından hırıltı sesi gelip ağzından köpük çıkan kadın hareketsiz kaldı. Durumu fark eden Yahya El Mohamad Altaha, saat 13.00 sıralarında evden çıkıp arkadaşları ile buluşmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında tekrar geldiği evde, Nebihe Muhammed Taha'nın hareketsiz olarak yattığını gören şüpheli, bu kez cep telefonu ile aradığı arkadaşı İ.O.'dan yardım istedi. Eve gelen İ.O., sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Nebihe Muhammed Taha’nın öldüğünü tespit etti. Yahya El Mohamad Altaha ise gözaltına alındı. Sorgusunda, Taha'yı bilerek ve tasarlayarak öldürmediğini söyleyen şüpheli, olayın birliktelik sırasında fantezi yapmak istemesi sonucu yaşandığını öne sürdü. Altaha, tutuklandı.

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HER ÇOCUĞUNU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMIŞ

Polis, şüphelinin 19 yıl önce ülkesinde evlenip, olaydan 8 ay önce boşandığı eski eşi M.A.'yı da tanık olarak dinledi. Eski kocasının, evliliklerinden olan 4 çocuğunu sevmediğini belirten M.A., “Her hamile kaldığımı öğrendiğinde, birlikteliğimiz sırasında boğazımı sıkıp karnıma bastırarak çocuğu düşürmeye çalışıyordu” dedi.

Yahya El Mohamad Altaha, birlikte yaşadığı ve boğarak öldürdüğü Nebihe Muhammed Taha ile bu evde kalıyordu.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENİYOR

- HAKKINDA, Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kadına karşı kasten öldürme suçu’ndan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Yahya El Mohamad Altaha’nın yargılanmasına başlandı. Nebihe Muhammed Taha ile aralarında hiçbir sorun olmadığını söyleyen sanık, “Ben, eşimi kesinlikle öldürmek istemedim. Ölüm olayı birliktelik sırasında istemeyerek meydana geldi. Boşandığım eşimin iddialarını da kabul etmiyorum” diye konuştu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.