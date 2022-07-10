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Birlikte olduğu kişiyi pompalı tüfekle vurdu

#Şanlıurfa#Pompalı Tüfek#Cinayet

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, ilişki yaşadığı adamı sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü. Cesedin başından ayrılmayan kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Mizaryolu Mahallesi'nde yaşandı. Suruç ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi F.Y., iddiaya göre yaklaşık bir hafta önce evden kaçarak birlikte olduğu Iğdır’da yaşayan Ferhat D. ile Şanlıurfa merkezde buluştu. F.Y. ile Ferhat D., birkaç gün birlikte yaşadıktan sonra Birecik’e giderek bir evde kaldı. Çift, burada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Suruç ilçesine dönen kadın, babasının evine sığınarak Ferhat D.'yi arayıp gelmesini söyledi. Suruç’ta bir araya gelen şahıs ile kadın arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın sonunda yanında sakladığı pompalı tüfeği çıkaran kadın, Ferhat D.'ye defalarca ateş açtı. Çok sayıda merminin isabet ettiği şahıs olay yerinde hayatını kaybederken F.Y. ise cesedin başında durarak polisin gelmesini bekledi. Olay yerine giden polis ekipleri kadını gözaltına alırken ceset ise yapılan incelemenin ardından Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Şanlıurfa#Pompalı Tüfek#Cinayet

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