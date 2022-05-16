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Birlikte kaçtıkları iddiasıyla eşini ve kardeşini vurmuştu; o anlar kamerada

#Tokat#Polis#Şiddet

TOKAT'ta Müslüm Bağlı'nın (30), birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi İ.B. (26) ile kardeşi S.B.'yi otogarda tabanca ile vurarak yaraladığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Bağlı tutuklanırken, yaralıların tedavisi ise sürüyor.

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Olay, dün saat 09.00 sıralarında, kent merkezindeki otogarda meydana geldi. İstanbul'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası Müslüm Bağlı'nin eşi İ.B., bir süre önce evden kaçtı. Eşinin kardeşi S.B. ile birlikte Antalya'ya kaçtığını ve oradan Tokat'a gidecekleri bilgisini alan Müslüm Bağlı, 1 gün önce kente gelerek otogarda beklemeye başladı. Otobüsten inen İ.B. ve kardeşi S.B.'yi gören Bağlı, tabancasını çekip, ikisini de vurdu. Yaralanan İ.B. ve S.B., Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin çalışmasıyla kent merkezinde yakalanan ve eşi ile kardeşini birlikte kaçtıkları için vurduğunu ileri süren Bağlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Dün sabah yaşanan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Otogardaki kameralara yansıyan görüntülerde otobüsten inen İ.B. ve kardeşi S.B.'yi gören Müslüm Bağlı'nın arkalarından koşarak ateş ettiği görüldü. Eşini ve kardeşini yaraladığı anlar ve çevredekilerin kaçışması, görüntülerde yer aldı.

Birlikte kaçtıkları iddiasıyla eşini ve kardeşini vurmuştu; o anlar kamerada

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#Tokat#Polis#Şiddet

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