Birlikte iş kurup batırmışlar

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Arkadaşları ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Yıldız’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

TARTIŞIP YUMRUK ATTI

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Emirhan Yıldız’ın arkadaşı M.G. (29) ile daha önce oto yedek parçası işi kurup battıkları ortaya çıktı. İddiaya göre, yaklaşık 1 milyon TL zarar eden Emirhan Yıldız ve M.G. arasında alacak verecek mevzusu yüzünden bir süredir tartışmalar yaşanıyordu.

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Emniyetteki tanık ifadelerine göre, olay günü ikili arasında yine alacak verecek konusu yüzünden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emirhan Yıldız, M.G.’ye saldırarak yumruk attı. Evdeki diğer arkadaşların araya girmesiyle taraflar yatıştırıldı. Olaydan bir süre sonra yaşananları kafasına takan Emirhan Yıldız, kendisini rezidansın 16’ncı katından aşağı attı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 5 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.