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Birlikte içki içtikleri kişiyi öldürüp, 'kanepeden düştü' diye ihbarda bulundular; 3 gözaltı

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#Kırıkkale#Cinayet#Gözaltı
Birlikte içki içtikleri kişiyi öldürüp, kanepeden düştü diye ihbarda bulundular; 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 00:12

Kırıkkale'de sopa ile darbedilen Ali Osman Topuz (42), başına ve vücuduna aldığı darbelerle hayatını kaybetti. Olayla ilgili 'Kanepeden düştü' diye yalan ihbarda bulunan ve birlikte alkol aldıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, gece saatlerinde Gürler Mahallesi Hüseyin Kahya Pasajı'nın üzerinde bulunan evde meydana geldi. Ali Osman Topuz ile C.D. (47), L.S. (32) ve M.U. (33) arasında evde alkol aldıkları sırada bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Topuz, çıkan kavgada başına ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralandı.

Şüpheliler, saat 13.00 sıralarında Topuz'un cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, 'Kanepeden düştü' şeklinde yalan ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri, Topuz'un başına ve vücuduna aldığı sopa darbeleriyle yaklaşık 10 saat önce hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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#Kırıkkale#Cinayet#Gözaltı

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