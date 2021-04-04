‘Birlikte Anayasa yapamazsak biz hazırlarız’

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, anayasa değişikliğinin Türkiye’de her zaman gündeme gelen bir konu olduğunu, seçim dönemlerinde siyasi partilerin beyannamelerinde ‘yeni Anayasa’ sözünü birçok kez verdiklerini hatırlatarak şunları söyledi: “Anayasa yapmak milletin hakkıdır. Anayasa’yı millet yapar. Maalesef bugüne kadar beş tane Anayasa olmuş bu coğrafyada, hiçbirini millet doğrudan yapmamış. Millet, ‘Bu darbeciler gitsin’ diye referandumda onaylamış ve yürürlüğe girmiş. 19 defa değişiklik yapılmış bu anayasada. 180 noktasında belli ölçüde değişiklikler yapılmış. Cumhur ittifakı olarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliği ile son değişikliği gerçekleştirdik. 2017’de referandumda millet onayladı.

‘HUKUKSAL SORUN ORTADAN KALKSIN’

Arzu ediyoruz ki bu millet kendisine ait Anayasa yapma hakkını cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında büyük bir coşkuyla, heyecanla gerçekleştirsin. Arzu ediyoruz ki milletin meclisi TBMM’de bütün siyasi partiler birlikte bu anayasaya öncülük yapalım, milletin onayına sunalım.Her partinin rafını karıştırdığınızda mutlaka Anayasa çalışmaları var. Bizim de çalışmalarımız var. Dolayısıyla partilerin hazırlayacağı bir çalışmanın ötesinde Meclis’te yapılıyor olması önemli. Sadece cumhur ittifakı da bir Anayasa çalışmasını yapıp Meclis’ten geçirecek sayısal güce sahip değil, diğer ittifak da. Bunu yapamasak bile biz, ‘Nasıl bir Anayasa bu ülke için uygun?’ ona göre bir çalışmayı hazırlayıp, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi uygun bir zamanda kamuoyu ile paylaşıp Meclis’e sunacağız.”

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