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Birliğinde rahatsızlanan piyade er kurtarılamadı

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#Uğur Can Ünsal#Asker#Manisa
Birliğinde rahatsızlanan piyade er kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 16:08

Manisa'da vatani görevini yaparken geçirdiği hastalık nedeniyle hayatını kaybeden piyade er Uğur Can Ünsal(20), Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Manisa 8'inci Komando Eğitim Merkezi'nde vatani görevini yapan piyade er Uğur Can Ünsal, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünsal, Manisa'da durumunun ağırlaşması üzerine İzmir Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Birliğinde rahatsızlanan piyade er kurtarılamadı

Yaklaşık iki ay önce yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ünsal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Can Ünsal için Kızılpınar Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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Birliğinde rahatsızlanan piyade er kurtarılamadı

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Namaza 3'ncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Bulut, Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcıları Gökay Keleşoğlu ile siyasi parti temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Birliğinde rahatsızlanan piyade er kurtarılamadı

Çerkezköy İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Uğur Can Ünsal'ın naaşı askerlerin omuzunda cenaze aracına kadar taşındı. Ünsal'ın yakınları tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Ünsal, Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Birliğinde rahatsızlanan piyade er kurtarılamadı

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#Uğur Can Ünsal#Asker#Manisa

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