Birliğinde rahatsızlanan piyade er kurtarılamadı

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Manisa 8'inci Komando Eğitim Merkezi'nde vatani görevini yapan piyade er Uğur Can Ünsal, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünsal, Manisa'da durumunun ağırlaşması üzerine İzmir Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Yaklaşık iki ay önce yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ünsal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Can Ünsal için Kızılpınar Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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Namaza 3'ncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Bulut, Çerkezköy Belediye Başkan Yardımcıları Gökay Keleşoğlu ile siyasi parti temsilcileri, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Çerkezköy İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Uğur Can Ünsal'ın naaşı askerlerin omuzunda cenaze aracına kadar taşındı. Ünsal'ın yakınları tabuta sarılarak gözyaşları döktü. Ünsal, Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.