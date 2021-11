Birleşmiş Milletler Kadın Birimi kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmayın çağrısında bulundu

Haberin Devamı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününden başlayarak, 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar devam eden 16 Günlük Aktivizm Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası bu sene #KayıtsızKalmayın çağrısında bulunuyor.



Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin (BM Kadın Birimi/UN Women) 2018’den bu yana 16 Günlük Aktivizmle bütünleştirdiği ateş böcekleri, bu sene kadınlara yönelik şiddete tanık olanları aydınlatıyor. Kampanya, kadınlara yönelik şiddete dikkat çekerken, herkesi şiddete tanık olduklarında neler yapabilecekleri hakkında bilgilenmeye, şiddete kayıtsız kalmayarak şiddete maruz bırakılan kadınların sesi ve gücü olmaya davet ediyor. Restoranda, üniversitede, iş ortamında, sokakta, apartmanda, sosyal medyada ve sporda gerçekleşebilecek şiddet vakaları ve bu vakalara tanıklık halinde neler yapılabileceği hakkında bilgilendirme yapan kampanyaya ünlü isimler destek oluyor.



Demet Evgar, Pınar Deniz, Ceyda Düvenci, Gupse Özay, Deniz Bayramoğlu ve Emre Sakçı’nın sesleriyle destek verdiği kampanya herkesi önce bilgilenmeye, sonra seslerini kaydederek “ben de kayıtsız kalmıyorum” demeye çağırıyor.Konuyla ilgili konuşan BM Kadın Birimi Ülke Direktörü Asya Varbanova, “Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet toplumsal ve küresel bir sorun. Dünyada her 3 kadından 1’i fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakıyor. COVID-19 pandemisiyle kadınlara yönelik şiddet dünya genelinde artarken, şiddete maruz bırakılan kadınların çoğu utanç, korku ve önyargılar yüzünden şiddeti raporlamıyorlar. Dünya genelinde şiddete maruz bırakılan kadınların sadece %40’ından azı durumu ilgili mercilere bildiriyor. Kadınlara yönelik şiddetin özel ve ailevi bir mesele olduğu algısı, şiddetin nereye ve nasıl raporlanması gerektiği hakkında bilgi eksikliği şiddete tanık olanların sessiz kalmasına neden oluyor. Kadınlara yönelik şiddete engel olmak için hepimizin haklarımızı ve mevcut şiddet ihbar mekanizmalarını bilmemiz gerekiyor. Kampanyamız herkesi kadınlara yönelik şiddete kayıtsız kalmamaya ve tanıklık durumunda neler yapabileceğimiz hakkında bilgi sahibi olmaya çağırıyor. Eşit, adil ve şiddetsiz bir gelecek ancak hepimizin ortak hareket etmesiyle mümkün. ”dedi.Milliyet Gazetesinin medya desteğiyle yürütülen kampanyanın hedefi, şiddete tanıklık anında ve sonrasında şiddete maruz bırakılan kadınlara nasıl destek olabilecekleri hakkında kamuoyunun farkındalığını artırmak ve bu kapsamda çevrimiçi bir dayanışma ağı kurabilmek. Dayanışmaya dahil olmak için ziyaretçiler kampanya sitesi www.atesbocekleri.info’ya girerek şiddet vakalarını ve yönlendirmelerini ünlü isimlerden dinleyebilecek, bilgilendirme sonrası seslerini kaydedip, kadına yönelik şiddete dair mesajlarını kendi sosyal medya mecralarında paylaşabilecekler. Her bir ses kaydı sitede bulunan “Kadınlara” ve “Şiddet” kelimelerinin arasındaki mesafeyi artıracak.Kampanya kapsamında daha önce Ankara’da gerçekleşen Karanlığı Aydınlat Işık Enstalasyon Sergisi bu sene İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kadıköy Yoğurtçu Parkında açılıyor. Avrupa Birliği mali desteği ile 27 Kasım – 10 Aralık arası farklı ışık enstalasyonlarına yer verecek olan serginin temel hedefi sanatı ve aktivizmi kamusal alana taşıyarak toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında farkındalık artırmak.Sergi kapsamında 27 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında Şişhane Metro durağında ses ve ışığı bir araya getiren interaktif bir mapping eseri İstanbullularla buluşacak. Kadınlara yönelik şiddete son vermek amacıyla mesajlarını bırakacak olan herkesi mikrofona davet eden eser, Ecem Dilan Köse imzası taşıyor.25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Gününden başlayarak 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar süren “16 Günlük Aktivizm – Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası”, her sene Birleşmiş Milletler tarafından küresel ölçekte düzenleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri öncülüğünde düzenlenen kampanya, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için farkındalık ve hak savunuculuğu çalışmalarını kapsıyor. Türkiye’de kampanyanın öncülüğünü yapan BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi, 2018 yılından bu yana ateş böcekleri ile kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete dikkat çekiyor. Yanıp sönen ışıkları sayesinde birbirleriyle iletişim kuran ve karanlığı aydınlatan ateş böcekleri, BM Kadın Biriminin 2018’den bu yana düzenlediği 16 Günlük Aktivizm kampanyalarının ana simgesi.