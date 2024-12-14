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Birleşik Metal-İş Sendikasının grev kararı 'güvenlik' nedeniyle 2 ay ertelendi

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#Birleşik Metal-İş Sendikası#Resmi Gazete#Grev
Birleşik Metal-İş Sendikasının grev kararı güvenlik nedeniyle 2 ay ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 02:24

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Birleşik Metal-İş Sendikasının bazı illerdeki grev kararı, 'milli güvenliği bozucu nitelikte' görüldüğü için 60 gün süreyle ertelendi.

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Grevin ertelenmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesi gereğince verildiği belirtilen karara göre; Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş.’nin İstanbul Kartal, Ümraniye ve Tuzla ilçelerinde ve Kocaeli Dilovası ilçesinde bulunan işyerleri, Grid Solutions Enerji Endüstrisi A.Ş.’ye ait Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan işyeri, Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait İzmir Çiğili ilçesi, Manisa Yunusemre ilçesi, Kocaeli Çayırova ilçesi ve İstanbul Tuzla’da bulunan işyerleri ile Arıtaş Kriyojenik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Balıkesir Gönen’de bulunan iş yerlerinde yapılacak olan grevler 60 gün süreyle ertelendi.

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#Birleşik Metal-İş Sendikası#Resmi Gazete#Grev

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