Birleşik Metal-İş Sendikasının grev kararı 'güvenlik' nedeniyle 2 ay ertelendi

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Grevin ertelenmesine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanununun 63'üncü maddesi gereğince verildiği belirtilen karara göre; Hitachi Energy Turkey Elektrik Sanayi A.Ş.’nin İstanbul Kartal, Ümraniye ve Tuzla ilçelerinde ve Kocaeli Dilovası ilçesinde bulunan işyerleri, Grid Solutions Enerji Endüstrisi A.Ş.’ye ait Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan işyeri, Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait İzmir Çiğili ilçesi, Manisa Yunusemre ilçesi, Kocaeli Çayırova ilçesi ve İstanbul Tuzla’da bulunan işyerleri ile Arıtaş Kriyojenik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Balıkesir Gönen’de bulunan iş yerlerinde yapılacak olan grevler 60 gün süreyle ertelendi.