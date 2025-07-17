Birleşik Arap Emirlikleri’yle 7 anlaşma

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’la Beştepe’de bir araya gelirken yedi anlaşma imzalandı.

Resmi törenin ardından Erdoğan ve El Nahyan baş başa görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından iki lider, 2023 yılında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısına birlikte başkanlık etti. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı El Nahyan onuruna resmî akşam yemeği verdi.

STRATEJİK KONSEY

Türkiye ve BAE arasında 7 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve El Nahyan, ikili görüşmeleri ve Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısına başkanlık etmelerinin ardından iki ülke arasındaki ortak anlaşmalar imza altına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey’in ilk toplantısı vesilesiyle El Nahyan ve heyetini Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Haberin Devamı

HER ALANDA MESAFE

Ziyaretin ve bugünkü istişarelerin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, “2023 yılında Abu Dabi’ye yaptığım ziyarette değerli kardeşim Şeyh Muhammed bin Zayed ile temelini attığımız stratejik ortaklığımız hamdolsun hemen her alanda meyvelerini vermeye başladı. Ticaretten altyapıya, savunma sanayinden enerjiye, teknolojiden ulaştırmaya kadar her alanda ciddi mesafe kat ettik” dedi.

HEDEF 40 MİLYAR DOLAR

Bugün gelinen aşamada Emirlikler’in, Türkiye’nin Orta Doğu’da en önde gelen ticaret ortağı haline geldiğini bildiren Erdoğan, şunları söyledi:

“Daha 3 yıl öncesine kadar, ‘ticaret hacminde 10 milyar dolara ulaşır mıyız?’ diye hesap yaparken, bu yıl 20 milyar doları aşmayı temenni ediyoruz. Orta vadeli hedefimiz olan 40 milyar dolara da her iki tarafın kararlı adımlarıyla ulaşacağımıza inanıyorum. Bu arka plan ışığında değerli kardeşimle az önce verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sadece ikili meseleleri değil, Gazze başta olmak üzere Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak bölgesel meselelerde atabileceğimiz adımları etraflıca değerlendirdik. İmzalayacağımız anlaşmalarla da ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, kıymetli kardeşime iş birliğimize yaptığı katkılar için bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Haberin Devamı

İki ülke arasında turizm, sağlık, sanayi, diplomasi, gıda-tarım, kutup bölgelerinde araştırma ve gizli bilgilerin karşılıklı korunması alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da anlaşmalara imza atan bakanlar arasındaydı.