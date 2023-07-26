Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi: Ortaklık anlaşması 100 bin kişiye istihdam sağlayacak

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BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son ziyaretinin getirdiği sonuçlar ve imzalanan anlaşmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Büyükelçi Zahiri, ziyaretin başarılı olduğunu, değişik alanlarda 13 anlaşmanın imzalandığını belirtti. Zahiri, BAE-Türkiye ilişkilerinin 50'nci yıl dönümünün kutlandığını belirterek, "Bu ilişkiler, çok güçlü ve sağlam ilişkiler. Ziyaret esnasında yüksek stratejik anlaşmalar da imzalandı. Bu, ilişkilerimizi stratejik anlamda daha da ileriye taşıyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat 2021'de BAE'ye gerçekleştirdiği ziyarette de birçok anlaşmaya imza atılmıştı. Son 2 ay içinde haziran ve temmuz aylarında ziyaretler gerçekleştirildi. Liderlerin ziyaretleri elbette özel şirketlere, özel sektöre yol açacak nitelik taşımakta. BAE'nin politikalarının en önemli unsurları; diyalog ve karşılıklı iletişim halinde bulunmak. Bu iki ülkenin de stratejik konumu tabii ki bölgede çok önemli rol oynamakta. Ticaret ve yatırımların yolunu açmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan anlaşmaların ana hedefi yatırımları; 50,7 milyar dolar seviyesine ulaşması. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içinde daha güzel şeyler gerçekleşecek" dedi.

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'BAKANIMIZIN ZİYARETİ ETKİLEŞİMİN HIZINI GÖSTERİYOR'

Büyükelçi Zahiri, mart ayında imzalanan Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na ilişkin, "Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalanmasının ardından gerçekleşecek yatırımlar önemli. Bu anlaşma BAE'de 25 bin, Türkiye'de 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. İstihdam, anlaşmanın kapsadığı her alanı kapsıyor olacak. Anlaşma mart ayında imzalandı ve 1 Eylül'de yürürlüğe girecek. Tabii ki bu ikili ilişkilerdeki karşılıklı ziyaretler başladı bile. Bunun en büyük ispatı da bizim BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı Hessa Bint Essa Buhumaid dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü BAE'den ayrıldı. Dün, salı günü bakanımız buradaydı. Bu da etkileşimin hızını gösteriyor. İkili karşılıklı ziyaretler her zaman devam etmekte" diye konuştu.

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'TİCARİ ALIŞVERİŞ 19 MİLYAR DOLARA ULAŞTI'

Büyükelçi Zahiri, görüşmede yapılan savunma sanayi anlaşmalarına ilişkin, "Savunma sanayi alanında anlaşmalar imzalandı. Bu alanda sadece alışveriş olarak değil; ortak programlar yapıp, ortak eğitimler ile savunma sanayisini geliştirme alanında adımlar olarak da bakıyoruz. BAE'de de savunma sanayi araştırma merkezi bulunmakta, bu da önümüzdeki süreçte araştırma merkezlerine ortak iş birliği yapma olanağı tanımaktadır. Son görüşmede, liderler arasında stratejik anlamda gelişmeler olacağının sinyalleri verildi. 2020'de ticari alışveriş iki ülke arasında 9,8 milyar dolardı, şu anda 19 milyar dolara ulaştı" dedi.

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'ELÇİLİK OLARAK TOGG'A GEÇMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Büyükelçi Zahiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a TOGG hediye etmesine yönelik de şunları söyledi: "Yenilenebilir enerjiye önem veriyoruz. Kasım ayında iklim değişikliği ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Araç ile ilgili sadece hediye verilirken değil; Togg fabrikasının kuruluşunda da bulundum. Bir önceki ramazan ayında da BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Al Zeyoudi ile birlikte Togg'un fabrikasını ziyaret etmiştik ve aracı da denemiştik. Türkiye'yi araç ürettikleri için tebriklerimizi sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunduğu hediye ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın çok mutlu olduğunu belirtmek isterim. Aracı kendisi kullandı. Türk teknolojisini de çok beğendi. Elçiliğimizde yeşil enerjiye dönme konusunda istekliyiz. Togg da bizim seçeneklerimiz arasında. Elçilik olarak Togg'a geçmeyi düşünüyoruz."(DHA)

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