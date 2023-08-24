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Birinciler hem aynı bölümde hem aynı üniversitede

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#YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı#Namık Emre Acar#Emre Ekici
Birinciler hem aynı bölümde hem aynı üniversitede
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 07:00

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı’nda (YKS) birinci olan Namık Emre Acar, Emre Ekici, Dilara Altundağ, Sude Filiz Eren ve Esma Koçoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi’ni tercih ederek tıp fakültesine yerleştiler. Üniversite öğrenciler için bir tanıtım töreni düzenledi.

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Sınavdan önce birinci olma gibi beklentisinin olmadığını ifade eden Emre Ekici, “Bu üniversitenin çift anadal fırsatı sunması karar vermemde etkili oldu” dedi.

HEDEFİ İYİ DOKTOR OLMAK

Namık Emre Acar, “Başarının sırrını düzenli çalışmakta görüyorum” diye konuştu. Sude Filiz Diren, iyi bir doktor olmak istediğini ifade etti. Dilara Altundağ ise hocalarla görüştüğünü, çok yardımcı olduklarını söyledi.

Depremin ardından sınava iki ay kala çalışmaya başladığını belirten Esma Koçoğlu ise şunları söyledi: “Başarıya giden yolda ilham aldığım kişi Aziz Sancar oldu. Bilgisayar mühendisliği ve tıbbın birleştiği alanlarda öncü olmak istiyorum. m Beyazıt ŞENBÜK

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#YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı#Namık Emre Acar#Emre Ekici

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