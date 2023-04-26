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‘Birinci parti yapın başbakan olayım’

Güncelleme Tarihi:

#Akşener#BAŞBAKAN #Seçim
‘Birinci parti yapın başbakan olayım’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2023 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, “İYİ Parti’ye bir oy istiyorum. Bir oy da Sayın Kılıçdaroğlu’na istiyorum. ‘Başbakan Meral’ diye bağırıyorsunuz, ben de bunu çok istiyorum ama bedava olmaz, oylarınızla olur. Bizi birinci parti yaparsanız olur” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Balıkesir’de açık hava toplantısı yaparken seçimlerde bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na, bir oy da İYİ Parti’ye istedi. 14 Mayıs seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13’üncü Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Millet İttifakı olarak imzaladıkları mutabakat metnindeki vaatlerini bir bir yerine getireceklerini kaydeden Meral Akşener; eğitimden sağlığa, milli güvenlikten dış politikaya, tarımdan turizme kadar yapılacakları anlattı.

İKİ LOGO GÖRECEKSİNİZ

İYİ Parti Lideri Akşener, “Ben aday değilim biliyorsunuz, İYİ Parti’ye bir oy istiyorum. Bir oy da Sayın Kılıçdaroğlu’na istiyorum. İki logo göreceksiniz, Millet İttifakı içinde biri CHP, biri İYİ Parti. Çünkü ‘Başbakan Meral’ diye bağırıyorsunuz, ben de bunu çok istiyorum ama bedava olmaz, oylarınızla olur. Bizi birinci parti yaparsanız olur. Herhangi bir grupla, şahısla pazarlık yapacak tip değilim beni tanıyorsunuz. Helal oylarınızla başbakan olmak istiyorum” diye konuştu. 

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#Akşener#BAŞBAKAN #Seçim

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