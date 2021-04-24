‘Birinci Meclis atan kalbimiz’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un başkanlık ettiği Anıtkabir’deki törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve milletvekilleri katıldı. Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Şentop, “Vatanın birliğini, milli emanet saydığımız coğrafyaların selametini ve milletimizin dirliğini temin etmek için var gücümüzle çalışma kararlılığımız ve gayretimizin tahakkuk edeceğine olan inancımız tamdır” diye yazdı. Anıtkabir ziyaretinin ardından Birinci Meclis’te de tören düzenlendi.

KARAKTERLERİN SAVAŞI

Törende Fuat Oktay, Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı bakanlar ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da bulundu. Geleneksel olarak, Birinci Meclis’te ilk konuşmayı yapan Sinop Mebusu Şerif Bey’in ses kaydı dinletildi. Şentop, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Büyük Millet Meclisi bu haliyle, milletin Ankara’da ve zafer yolunda atan kalbi olmuş, şahsi veya siyasi ihtilaflar çatışma ve çekişme mevzusu yapılmamıştır. Birinci Meclis’te görev yapan milletvekilleri adeta, Gazi Mustafa Kemal’in Amasya Tamimi ilan edilirken ortaya koyduğu ‘Ortada İttihatçılık, itilafçılık yoktur. Memleket meselesi vardır’ yaklaşımını rehber edinmişlerdir. Milli Mücadele sadece, vatanını savunan bir milletle yabancı işgalciler arasında bir müsademe, çatışma değildir. Milli Mücadele bir tarafıyla karakterlerin, kişiliklerin savaşıdır.”

ÇOCUKLARIN OY HAKKI OLSA ÇİKOLATA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Şentop dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 81 ilden öğrencilerle çevrimiçi ortamda buluştu. Dünyada çocukların da oy hakkı olsaydı bir şeylerin değişip değişmeyeceğini bazen düşündüğünü söyleyen Şentop, “Mesela dondurma, çikolata ve bisiklet fiyatları düşer miydi? Kuşların sesini, çiçeklerin açılışını daha iyi duyar mıydık? Dünya daha güzel bir yer olmaz mıydı? Dünyadaki savaşlara, yani ölüme ayrılan kaynaklar, barış dolu bir hayata ayrılamaz mıydı?” dedi. (ANKARA)

Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği ‘Başkan’la Süper Gezi’ çekilişiyle belirlenen 23 öğrenci, TBMM’de Şentop tarafından ağırlandı.

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