‘Birinci Konsil’de ilk ipucu

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Hıristiyanlık ile ilgili temel dini konuların 325 yılında tartışılıp karara bağlandığı Birinci Konsil’in toplandığı alanda 2015’te başlatılan arkeolojik kazı ve araştırmalar sürüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’in başkanlığındaki araştırma ekibi, Amerikan Arkeoloji Enstitüsü’nce 2014 yılında dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri seçilen bazilika hakkında önemli bilgilere ulaştı.

Kazı Başkanı Şahin, şu bilgileri verdi: “Prothesis odasının doğusunda, beden duvarının dışında bir kazı çalışması başlattık ve zemin döşemesinin mevcut kilisenin dışında devam ettiğini gördük. Bu da bize Neophytos Kilisesi’nin şu anda mevcut bulunan kilisenin altında olduğunu gösteriyor. 368 depreminde yıkılan Aziz Neophytos Kilisesi’nin, Birinci Konsil’e katılan din adamlarının anısına ve Birinci Konsil’in yapıldığı yerin üzerine 380 yılı sonrası inşa edilen Kutsal Pederler Kilisesi’nin artık burada olduğunu söyleyebiliriz. Bu, büyük keşif.”