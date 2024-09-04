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Birinci evlilik yıldönümünde acı olay... Tuğba hemşireyi kim öldürdü?

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#Tuğba Koç#ESKİŞEHİR#Odunpazarı
Birinci evlilik yıldönümünde acı olay... Tuğba hemşireyi kim öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2024 07:00

Hemşire Tuğba Koç’un, birinci evlilik yıldönümünde park halindeki otomobilin arka koltuğunda boğazı kesilmiş cesedi bulundu. Tuğba hemşire- nin cinayete mi kurban gittiği intihar mı ettiği yapılacak otopsiyle netlik kazanacak. Eşi A.K. ise gözaltına alındı.

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ESKİŞEHİR Odunpazarı’nda sitenin otoparkında dün sabah saatlerinde, park halindeki 26 AIC 139 plakalı otomobilin arka camının kırıldığını fark eden vatandaşlar, arka koltukta da bir kadının hareketsiz olduğunu gördü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada isminin Tuğba Koç (25) olduğu öğrenilen kadının, boğazının kesilmesi sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

GEÇEN YIL EVLENMİŞLERDİ

Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, Tuğba Koç’un cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Aynı hastanede hemşire olan Tuğba Koç’un, A.K. ile evli olduğu ve geçen yıl 3 Eylül’de evlendikleri, 1’inci evlilik yıldönümlerinde ölü bulunduğu belirtildi.

Tuğba hemşirenin cinayete mi kurban gittiği intihar mı ettiği yapılacak otopsiyle netlik kazanacak. Ölü bulunan hemşire Tuğba Koç’un eşi A.K., polis tarafından gözaltına alındı.

 

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#Tuğba Koç#ESKİŞEHİR#Odunpazarı

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