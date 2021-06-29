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Gündem
AA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

İki doz koronavirüs aşısı olan sayısı açıklandı

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İki doz koronavirüs aşısı olan sayısı açıklandı

Türkiye genelinde koronavirüs aşısı yapılan toplam kişi sayısı 48 milyon 860 bini aşarken iki doz aşı olan vatandaş sayısı ise 15 milyona ulaştı.

Sağlık Bakanlığınca koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı.

İYİLEŞEN SAYISI 5 MİLYON 280 BİN 558'E YÜKSELDİ

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 431 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 751 oldu, 5 bin 327 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 328 bin 966'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 414 bin 310, vefat sayısı 49 bin 634 oldu.

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"AĞRI, ESKİŞEHİR, KÜTAHYA, BİTLİS VE RİZE 100 BİN KİŞİDE EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu.

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

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