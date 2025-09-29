Birileri geleceğimize savaş açmış

Haberin Devamı





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen “Toprağımızı vermiyoruz” mitingine katıldı. Mitingde konuşan Özel, farklı siyasi partilerden üyeleri, seçmenleri, farklı görüşleri bir arada bulunduran meydanın esasen bir meclis olduğunu söyledi. Demokrasilerde milletin vekaletini verip 5 yıl köşede oturmadığını belirten Özel, “İzler, denetler müdahale eder. Tüm tepkilere rağmen Ankara’daki Meclis Muğla’nın toprağına, zeytinine, doğasına kasteden bir düzenleme yaptı. Eğer o Meclis sizin sesinizi duymuyorsa bugün Muğla Atatürk Meydanı artık meclisin kendisidir. Büyük Millet Meclisi, milletin meclisi burasıdır artık” diye konuştu.



HER İNANÇTA KUTSAL



Özel, zeytinlikleri madencilik faaliyetine açan yasal düzenlemeye karşı, ayrı ayrı durmadan tarihte pek az örneği olacak şekilde 260 milletvekili imzasıyla Anayasa Mahkemesi’ne gittiklerini kaydetti. Her inançta kutsal olan zeytin ağacının “ölmez ağaç” olarak bilindiğini dile getiren Özel, “Efsaneye göre zeytin ağacı tarihte bu topraklarda yaşamış olan Homeros’un kulağına eğilip der ki ‘Herkese aitim kimseye ait değilim. Senden önce de vardım senden sonra da ben olacağım.’ İşte zeytin böyle bir ağaç. Sizden önce de vardı, sizden sonra da olacak. O kazanacak, kötülük kaybedecek” diye ifade etti.



23 YILDA 11 KEZ ZEYTİN’E SALDIRDILAR



Zeytin ağaçlarının barış, bereket ve huzurun simgesi olduğunu ifade eden Özel, şöyle konuştu:



“Böyle bir güzelliği korumamız, çoğaltmamız gerekirken 23 yıldır ülkeyi yöneten iktidar ne yapıyor? 23 yılda 11 kez zeytine Meclis zemininde saldırdılar. Bunun son 14 yılına, saldırıların 8’ine bizzat şahidim. Gün oldu komisyonlarda sabahlandı, gün oldu son dakika genel kuruldan döndü ama bu mücadele hiç bitmedi. İlk kez toplumdan gelen tepkilere verilen mücadeleye rağmen kanunu hem de koordinatlar belirtmek suretiyle adrese teslim şekilde bu saldırıyı gerçekleştirdiler.”



Anayasa Mahkemesine seslenen Özel, “Bu kararı verirken ellerini vicdanlarına koysunlar. Bugünü değil yarınları düşünsünler. Kendilerinin değil torunlarının, gelecek kuşakların bu ülkenin talan edilmesine değil zeytinine, doğasına, çevresine ihtiyaç var. Anayasa Mahkemesine çağrımızdır. Torunlarımız için sizden adalet bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.



80 yılda sadece 1186 maden ruhsatı verildiğini iddia eden Özel, AK Parti döneminde 386 bin ruhsat verildiğini öne sürdü. Özel, Muğla’da ormanlık alanların yüzde 70’i, topraklarının tamamının yüzde 60’ının maden ruhsatı kapsamına alındığını ileri sürdü.



Madene, madenciliğe değil bu tarz vahşi madenciliğe, kamu yararı gözetmeyen gözü dönmüş madenciliğe sonuna kadar karşı olduklarını belirten Özel, şunları kaydetti:



EN BÜYÜK VATAN HAİNLİĞİDİR



“Doğayı değil, parayı önceleyen bir sistemin sonuna kadar karşısındayız. Şu anda devlet payının yüzde 0,9 olduğu ve madenlerin tamamen yurtdışındaki farklı ülkelere, odaklara peşkeş çekildiği bu sürece sessiz kalmak, daha önce bugün, bu kürsüden defalarca ve haklı bir şekilde söylendiği gibi önüne gelene vatan haini diyenlerin yaptıkları en büyük vatan hainliğidir. 19 Mart tarihinden itibaren partimiz bir yargı tacizinin, ağır bir saldırının, hukuk tanımazlığın karşısındadır, hedefindedir. O günden bugüne 57 eylemle, 10 milyondan fazla vatandaşı meydanlarda bu sürece itiraz etmek ve mücadele etmek için davet ettik, misafir ettik. Bizim verdiğimiz mücadele, bir siyasi mücadele değildir. Bir siyasi partinin kendini koruma mücadelesi de değildir.



KÖTÜLÜKLE SAVAŞIYORUZ



Aslında cephe bir savaş tabiridir ve aslında bizler kolay kolay kullanmayız ama savaştayız, saldırıdayız. Birileri geleceğimize savaş açmış, birlikteliğimize savaş açmış, demokrasiye savaş açmış biz de bunun karşısında demokratik direnme hakkını kullanıyoruz ve kötülükle savaşıyoruz. Biz kazanacağız, iyiler kazanacak, haklılar kazanacak, halk kazanacak, zeytin ağaçları kazanacak, doğa, çevre mücadelemiz kazanacak. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinizi çok seviyoruz. Biz kazanacağız, siz kazanacaksınız.”