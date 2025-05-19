"Birileri demokrasiyi tramvay olarak görüyor"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya Belediyesi tarafından yaptırılan gençlik merkezinin açılışında vatandaşlara hitap etti. Özel konuşmasında özetle şunları söyledi:

YASAKSIZ YAŞAM

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesini başlattığı günü kendi doğum günü kabul etti ve gençliğe armağan etti. İktidar ise gençliği gelecek kaygılarına boğdu. Biz genç başkanlara inanmaya, güvenmeye devam edeceğiz. ‘Türkiye’yi nasıl yöneteceksiniz?’ diye soranlara yasakların yasak olduğu bir Türkiye vadediyoruz. Gençlere vizesiz bir yaşam, yasaksız bir yaşam vadediyoruz.

BEKA SORUNU

Her dört gençten üçü, ‘Fırsatını bulursam yurtdışına gitmek, yerleşmek, çalışmak isterim’ diyor. Bu yüzden bir ülkenin beka sorunu, dünyanın gelişmiş ülkelerinin o ülke üzerinde hayal kurması değildir. O ülkenin gençlerinin, dünyanın gelişmiş ülkelerinde hayal kurmasıdır beka sorunu. İşte biz gençlerine başka ülkelerde hayal kurduran değil, onların gelecek hayallerini Misak-ı Milli sınırları içine taşıyarak Türkiye’nin beka sorununu aşacağız. Gençler için hayata geriden başlamaktan değil; sosyal, sınıfsal, ekonomik adaletten bahsediyoruz.

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BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Birileri otokrasi istese de demokrasiyi getiren parti olarak sorumluluğumuz var. 19 Mart’tan beri darbe girişimini geri püskürten her yaştan gençleri ama bilhassa üniversite gençliğini bir kez daha kutluyorum. Hep birlikte bu zor günleri aşacağız. İnancımız, birbirimize güvenimiz tam. Birileri demokrasiyi işine gelince binilen, işine gelince inilen bir tramvay olarak görüyor. Şimdi bu tramvaycılara karşı, tramvayın raylarını döşeyen, tramvayı memlekete getiren parti olarak bir kez daha demokrasiye sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Seçimle gelenin seçimle gittiğini, bu ülkede hem bir kez daha kurumsallaştıracağız. Bunun dışında bir şeyi aklından geçirenlerin aklını alacağız hep beraber. Bunun için kararlı bir birlikteliğe ihtiyaç var.”