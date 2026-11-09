Birikimi değerlendirmek istedik

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Fon soruşturması kapsamında ‘SPK Kanunu’na muhalefet’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ iddiasıyla tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın hâkimlik ifadesinin detayları ortaya çıktı. Kimlik tespitinde, evli 2 çocuk sahibi olduğunu belirten Fatma Betül Sayan Kaya, ev hanımı ve aylık gelirinin 500 bin TL olduğunu söyledi.

‘SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM, SUÇSUZUM’

Fatma Betül Sayan Kaya, ifadesinde özetle şunları söyledi: “Atılı suçlamaları kabul etmiyorum, suçsuzum. Tera yönetimle yoğun görüşmelerim olduğu yazmakta fakat kesinlikle böyle bir görüşmem yoktur. Emre Tezmen (Tera Yatırım Holding yöneticisi) ile hayatımda bir defa karşılaştım. Erdin Özel (Tera grubu yöneticilerinden) isimli şahıs ise bana yardımcım yapılması için siyasiler tarafından önerilmiştir. Ancak kendisi hiçbir dönem yardımcım olmamıştır. Kendisiyle yaptığım tüm görüşmeler siyasi amaçlı görüşmelerdir. Hiçbir şekilde ne Tera ile ilgili ne de borsadaki yaptığım işlemlerle kendisiyle görüşmem olmamıştır. Yani ben örgüte üye olma suçlamasını kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ediyorum.

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Savcılık ifademde de geçen Erdin Özel ile görüşmem, onun bana önerilmesi sonucu gerçekleştirdiğimiz tanışma görüşmesiydi. Kendisinin ismini duymuştum ancak şahsen o güne kadar tanımıyordum. Tanışma görüşmesi olduğu için kendisinin ne iş yaptığını sordum. Kendisi de bana Tera Holding’de yönetimde olduğunu söyledi. Tera Holding’i bilmediğim için ‘Ne iş yapar bu Tera Holding?’ diye sordum. O da bana borsa aracı kurumu olduklarını, aynı zamanda farklı sektörlerde de yatırım yaptıklarından bahsetti.

‘SİYASİ KİMLİĞİM SEBEBİYLE BORSADAN UZAK DURUYORDUM’

Benim o güne kadar borsa hesabım yoktur. Tanışma görüşmemiz de o şekilde bitmiştir. Ben, üniversite döneminde ekonomi alanında da eğitim aldığım için borsadan haliyle anlarım. Ancak siyasi kimliğim sebebiyle hep uzak durmayı tercih ettim. Eşimle bir miktar birikimimiz vardı. Bu birikimi değerlendirmek istedik. Hem Erdin Bey’in söyledikleri hem de çevremdeki birçok siyasetçiden duyduğum, borsanın bir yatırım aracı olduğu, SPK, BDDK gibi kurumların denetiminden geçtiği, herkesin yatırım yaptığı ve bir sıkıntı olmadığı söylenilmesi üzerine biz de eşimle bu doğrultuda bir yatırım yaptık. Emre Tezmen isimli kişiyle de sadece bir görüşme oldu. Yoğun bir görüşme trafiği kesinlikle söz konusu değildir. Özellikle Emre Tezmen ve Erdin Özel’in HTS kayıtlarımın dosyaya eklenmesini talep ederim.

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‘YARISINDAN FAZLASINI AĞUSTOSTA SATTIM’

Savcılık sevk yazısında, benim tüm hisselerimi 16 Eylül 2026’da sattığımı belirtmiştir. Ancak bu husus doğru değildir. Hisselerimin yarısından fazlasını Ağustos ayında satmış bulunmaktaydım. Bununla birlikte 17 Eylül’de tasfiye kararı çıktıktan sonra ben ve eşim haksız kazanç olarak nitelendirilen meblağı iade etmek için başvuru yaptık. TMSF tarafından bize 5 Ekim gününe randevu verildi. Randevu verilen gün ve saatte TMSF tarafından tarafımıza belirtilen meblağı iade ettik.”

‘1 GÜN ÖNCE İŞLEM YAPILDI’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya gönüllü ödeme yapmak için başvuruda bulunmuş ve savcılığın izin vermesi üzerine Kaya çifti 1 milyar 860 milyon TL’yi TMSF’nin hesabına yatırmıştı. 5 Kasım 2026’da ikinci kez ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen çiftten Fatma Betül Sayan Kaya, ‘SPK Kanunu’na muhalefet’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ iddiasıyla cezaevine gönderilmişti.

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Tutuklama kararında Fatma Betül Sayan Kaya’nın, tasfiye kararından 1 gün önce işlemi gerçekleştirmesi ile Tera Grubu yöneticileri ile diyalog halinde oluşu ve ilk defa borsa yatırımcısı olmasına rağmen yatırım miktarının yüksek değerde oluşu dikkate alındığında, hissesinin fiyat hareket aralığını bildiği ve yine tasfiye kararının verileceğini de bilerek işlemler yaptığı öne sürülerek somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtilmişti.

EŞİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDI

Eşi İlyas Kaya ise ‘SPK Kanunu’na muhalefet’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ iddiasıyla yurtdışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı.