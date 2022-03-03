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Biri Ukraynalı biri Rus... Gelinlerin ortak acısı

#RUSYA#Ukrayna#İşgal
Biri Ukraynalı biri Rus... Gelinlerin ortak acısı

Rusya’nın Ukrayna işgali 8’inci gününe girerken, Türkler ile evli olan Ukraynalı ve Rus gelinler, aynı acıyı yaşıyor. Savaşın bir an önce bitmesini isteyen gelinler, Ukrayna ve Rus halkı arasında sorun olmadığını söylüyor.

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3 yıldır Ankara’da yaşayan İngilizce öğretmeni Yulia Hubina Kutlu (24), bombardıman altındaki Harkiv’de mahsur kalan annesi İnna Hubina (47) ile telefonda görüntülü konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

‘ÇOĞU İNSAN SIĞINAKLARDA’

Caner Kutlu ile evli olan Yulia, “Annem, babam, kardeşim, büyükannem, büyükbabam hepsi Harkiv’de yaşıyor. Şu an çok kötü durumdalar. Çok korkuyorlar. Tuvalette yaşamaya çalışıyorlar; çünkü en güvenli yer orası. Çoğu insanlar sığınaklara geçiyorlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Elimizden bir şey gelmiyor. Biz de yardım paketlerini eşimle beraber büyükelçiliğe getirdik” ifadesini kullandı.

Harkiv’de olanları merak ettiklerini belirten Yulia, “Bomba sesleri geliyormuş, insanlara sürekli saldırıyorlarmış. Türkiye’ye dönmek istiyorlar; ama yaşlı büyükannem ve büyükbabam var, annem babam da gelemez. Ukrayna’da kalmak zorundalar” diye konuştu.

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ANNA'NIN İSYANI

Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonuyla Romanya’dan otobüsle Türkiye’ye getirilen 45 kişi, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geldi. Odessa’da grafik tasarımıyla uğraşan eşi Barış Hepçomar ve kızıyla Türkiye’ye gelen Rus Anna Hepçomar da Rusya lideri Vladimir Putin’in yaptığının doğru olmadığını ve terör oluşturduğu söyledi. Üzüntüsü yüzüne yansıyan Hepçomar, Ruslar ile Ukraynalı halk arasında sorun olmadığını vurguladı.

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#RUSYA#Ukrayna#İşgal

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