Biri sönüyor biri başlıyor: 260 yangından 258’i kontrol altında

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BALIKESİR Gömeç’te 29 Temmuz’da başlayıp Ayvalık’a sıçrayan yangında 5 uçak, 8 helikopter, 66 arazöz, 40 itfaiye aracı, 61 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 162 hizmet aracı, 13 dozer, 27 kepçe ve greyder, 10 otobüs, 3 TOMA, 8 ambulans ile 944 personel ve 60 orman gönüllüsü söndürme çalışmalarında yer almıştı. Soruşturmada, bahçede kaynak yapıldığı esnada çıkan yangının ormana sıçradığı belirlenmiş, O.G. ve M.Y., çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklanmıştı. Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle dün kontrol altına alındı. Erdek ilçesinde de dün makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

3’ÜNCÜ GÜNÜNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Aydın Çine’de geçen perşembe 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Dün, alevlerin ulaştığı Kavşit Mahallesi’ndeki bazı yayla evleri zarar görürken, söndürme çalışmalarına katılan 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın sebebiyle Mutaflar Mahallesi’nin bir kısmı ve Dutluoluk Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen hayvanlar da ilçenin hayvan pazarında güvenli alana alındı.

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Aydın Valisi Osman Varol’un cuma günü yaptığı açıklamaya göre, 3 yerleşim yeri boşaltıldı. Yaklaşık 550 kişi güvenli alanlara tahliye edildi. 32’si sivil, 9’u kamu görevlisi olmak üzere toplamda 41 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu, içlerinde 4 kişinin orta derece sağlık problemi olduğu açıklandı.

Yangına gece boyunca karadan müdahale sürerken, enerjisi düşürülen yangına dün havanın aydınlanmasıyla birlikte dün de havadan 8 helikopterle müdahale yeniden başladı. Yangının dün sabah itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.

Balıkesir Susurluk’ta 13.00 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgârın da etkisiyle ormana sıçradı. Alevler Kepsut ilçesine doğru ilerlerken, meşe, karaçam, kızılçam, kayın ve gürgen ağaçlarından oluşan ormandaki yangında 4 bin 500 dönümlük alan zarar gördü. Yangın, 22 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın, Kepsut ilçesi Yılanlı Dağı mevkiinde dün saat 15.00 sıralarında yeniden alevlendi. Yangına müdahale gece boyunca sürdü.

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‘4 GÜNDE 260 YANGINA MÜDAHALE ETTİK’

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son durum hakkında dün sabah İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu. Çarşamba gününden bugüne kadar 260 yangına müdahale ettiklerini, bunların 162’sinin orman dışında çıktığını belirten Bakan Yumaklı, “An itibarıyla çıkan 260 yangından 258’ini kontrol altına aldık” diye konuştu.

Yumaklı, Balıkesir Gömeç ile Mersin Aydıncık-Gülnar yangınlarını tamamen kontrol altına aldıklarını ifade etti.

YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETTİ

- BALIKESİR’in Marmara Adası’nın Topağaç Mahallesi’nde yerleşim yerine yakın bölgede dün 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın, şiddetli poyrazın etkisiyle büyüdü. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangının S.Y. isimli şahsın evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığını, şahsın ise gözaltına alındığını duyurdu.

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Balıkesir Erdek’e bağlı Narlı Mahallesi’nde dün 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

- ANTALYA Alanya’da Tepe Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda yangın işçisiyle müdahale edildi.Yangın ekiplerin etkili çalışmasıyla söndürüldü.

İzmir Buca’da da ormanlık alanda dün öğle henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

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100 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

- Kocaeli Dilovası’nda dün öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın,soğutma çalışmasının ardından gece söndürüldü. Yangında 100 dönüm alanın zarar gördüğü açıklandı.

Şırnak-Siirt karayolu Çakırsöğüt köyü mevkisinde dün öğle henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü yangını, rüzgârın etkisiyle yakındaki ormanlık alana yayıldı. Yangın kontrol altına alındı.