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Gündem
İzzet NAZLI/DHA
Haber Giriş: 17.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Biri onları gözetliyor

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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan gazella gazella türü dağceylanları, Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi’nde özel olarak korunuyor.

24 saat kesintisiz olarak her an takipte olan dağceylanlarının sayısı bin 141’e ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, dağceylanlarının Türkiye’de sadece Hatay’da yaşamlarını sürdürdüğünü söyledi. Akın, “Gazella gazella türü dağceylanları, sadece İsrail ve Türkiye’de yaşıyor ve dünyada sadece 3 bin adet kaldığı biliniyor” dedi.

Biri onları gözetliyor

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Üretim istasyonunun tellerle çevrili olduğunu ve son teknolojik kameralarla donatıldığını söyleyen Akın, “Bulunduğumuz alan, 120 dönümlük bir alan ve tel çitlerle çevrili. Dört personelimiz burada vardiyalı bir şekilde görev yapıyor. Dağceylanları burada 24 saat kameralarla izleme altında, 8 noktada kameralarımız mevcut. Dağceylanlarına bir anne şefkati ile bakıyoruz, besliyoruz” dedi.

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