Biri engelli diğeri hastasına komşusuna cinsel saldırıda bulundu! İstismarcılar tutuklandı

Haberin Devamı

Konya’da geçirdiği hastalık nedeniyle fiziksel engelli olan F.N. (35) adlı erkeğin ağabeyi, 25 Temmuz’da kardeşinin cep telefonuna baktığı sırada son silinenler dosyasında komşuları İ.M.’nin (40) kardeşine cinsel saldırıda bulunduğu anlara ait fotoğrafları gördü. Bunun üzerine F.N.’nin ağabeyi, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine İ.M. evinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan İ.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlk önce olayı inkâr eden İ.M., daha sonra suçunu itiraf etti. İ.M. nöbetçi mahkemedeki ifadesinde, “Neden yaptığımı, nasıl yaptığımı bilmiyorum. Bilinçli bir şekilde yaptığım bir durum değil. Olay nedeniyle çok pişmanım” dedi. İ.M., mahkemece, ‘kendini savunamayacak kişiye karşı nitelikli cinsel istismar’ suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Muğla Menteşe’de de yaşayan E.Ç. (17), 4 Ağustos’ta Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Ufuk S.’nin (31) kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi oldu.

ÖNCE KORKUDAN ŞİKÂYETÇİ OLAMADI

E.S. ifadesinde, olayın 5 Temmuz’da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikâyetçi olmadığını belirterek, “Halsizlik ve nefes darlığı şikâyetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü’ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. ‘Muayene edeceğim’ diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu” dedi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Dr. Ufuk S. önceki gün ‘cinsel istismar’ suçundan tutuklandı. m Cavit AKGÜN / DHA