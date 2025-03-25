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Biri ehliyetsiz diğeri dikkatsiz! Feci kazada Sevinç ağır yaralandı

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#Adana#Sevinç Soydaş#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 13:50

Adana'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Sevinç Soydaş (26) ağır yaralandı. Ehliyetsiz sürücü Ali Yahya Ç. (21) gözaltına alınırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün sabah saatlerinde Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Erguvan Caddesi'nde meydana geldi. Bir alışveriş merkezinde çalışan Sevinç Soydaş'a, işe gitmek için yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Soydaş, çarpışmanın etkisiyle havada taklalar atıp düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soydaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Biri ehliyetsiz diğeri dikkatsiz Feci kazada Sevinç ağır yaralandı

Soydaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ehliyetsiz sürücü Ali Yahya Ç. gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Biri ehliyetsiz diğeri dikkatsiz Feci kazada Sevinç ağır yaralandı

Biri ehliyetsiz diğeri dikkatsiz Feci kazada Sevinç ağır yaralandı

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#Adana#Sevinç Soydaş#Kaza

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