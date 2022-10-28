Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Biri çocuk 3 kişiyi yaralayan suç makinesi serbest

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Arnavutköy#Fırat Öztürk
Biri çocuk 3 kişiyi yaralayan suç makinesi serbest
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 09:58

İstanbul Arnavutköy'de park yüzünden tartıştığı biri çocuk 3 kişiyi silahla vurarak yaralayan saldırgan yakaladı. 30'un üzerinde suç kaydı olduğu anlaşılan F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Olay salı günü Arnavutköy'de yaşandı. Aracını bir iş yerinin önüne park etmek isteyen sürücü ile esnaf arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, iş yeri sahipleri Fırat Öztürk ve Kurtuluş Tüysüz'e silahla ateş ederek bacaklarından yaraladı. Çıkan mermilerden biri annesiyle birlikte okuldan dönen 7 yaşındaki Y.S. isimli çocuğun yüzünden yaralanmasına neden oldu. İş yeri sahipleri ve çocuk hastanede tedavi altına alınırken, polis olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen F.A,'yı Eyüpsultan’da bulunan evinde gözaltına aldı. 30’un üzerinde suç kaydı olduğu anlaşılan F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Arnavutköy#Fırat Öztürk

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek