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Biri bu adamı durdursun! Tıptan çok suç doktoru

#Doktor#Hasta#Tecavüz
Biri bu adamı durdursun Tıptan çok suç doktoru

2018’de iki araç ve iki apartmanı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. 2020’de bir sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak acımasızca öldürdü. Şimdi de çalıştığı hastanede hastasına uyku ilacı verip cinsel saldırıda bulundu.

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 Uşak’taki bir eğlence merkezinde çalışan Yağmur G. (21), 13 Ocak gecesi rahatsızlanınca Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Alkollü olduğu ileri sürülen Yağmur G., COVID-19 şüphesi ile pandemi acil servisine yönlendirildi. İddiaya göre, Acil Servis’te görevli pratisyen doktor Barış Yağcı (46), muayenenin ardından Yağmur G.’ye kendi odasında serum taktırıp ilaç içirdi. Sabah saatlerinde Yağcı’nın odasında uyanan Yağmur G., iç çamaşırlarının çıkarılmış olduğunu ve cinsel saldırıya uğradığını fark etti. Karşı kanepede uyuyan doktoru uyandırmadan odadan çıkan Yağmur G., hemen savcılığa giderek Dr. Yağcı hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

KANINDA UYKU İLACI ÇIKTI

Savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, yapılan testte Yağmur G.’nin kanında doktorun verdiği uyku ilacına rastlandı. Dr. Yağcı, polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, “Üzerime iftira atılmaktadır, suçlamaları kabul etmiyorum” diyen Dr. Yağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Öte yandan, çevresinde dengesiz hareketleriyle bilinen Dr. Barış Yağcı’nın ‘kundaklama’ ve  ‘sahipsiz hayvanı öldürmek’ suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Yağcı’nın 2018 yılında Uşak’ta iki araç ve iki apartmanı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi. Yağcı, 15 Kasım 2020’de ise bir sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Yağcı ifadesinde, köpeği daha önce kendisine saldırdığı için öldürdüğünü ve olay günü alkollü olduğunu söyledi. ‘Sahipsiz hayvanı öldürmek’ suçundan 1902 lira para cezası kesilen Dr. Yağcı’nın serbest bırakıldığı öğrenildi.

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#Doktor#Hasta#Tecavüz

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