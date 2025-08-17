Biri biterken diğeri başlıyor

Haberin Devamı

Gelibolu’da dün saat 16.00’da çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlere müdahale sürerken Eceabat ilçesine bağlı Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyleri tedbiren boşaltıldı.

3 EV, 2 AHIR YANDI

Gerze’de yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Gerede’de alevlerin sıçradığı 3 ev, 2 ahır ve 2 samanlık yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca evlerin bahçesinde bulunan 1 traktör ve çok sayıda tarım aleti de yanarak zarar gördü. Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki otluk ve makilik alanda da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin Anamur, Mersin Silifke, Diyarbakır Lice, Adıyaman Besni, Afyonkarahisar Bolvadin, Karaman Ermenek, Çanakkale Bayramiç ve İzmir Urla yangınları tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, Kocaeli Karamürsel yangınının da tamamen kontrol altına alındığını söyledi.