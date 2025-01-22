Biri arkadaşını diğeri hiç tanımadığı kişiyi katletti... Bunlar insan değil cani

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ANKARA Ulus’taki Kurtuluş Müzesi önünde geçen yıl 24 Mayıs’ta İsmail Tek (29), yolda yürüyen Yetkin Güner’e (45) saldırdı. Tek, üzerindeki bıçakla Güner’i 7 yerinden bıçakladı. Güner, olay yerinde hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Tek, yakalanıp tutuklandı. ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili soruşturması tamamlandı. İsmail Tek hakkında, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan iddianame düzenlenip ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tek’in ifadesine de yer verildi. Öncesinde farklı suçlardan cezaevinde hükümlü olarak kaldığını belirten Tek, “Olay öncesinde bir otelde kalıyordum. Maktulü tanımıyorum. İçimde sürekli birilerini öldürme isteğim vardı. Bu isteğim nedeniyle öldürdüm” dedi. Tek, olay öncesinde maktulün kendisine hakaret ettiğini de ileri sürdü.

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Mehmet Karabıyık

KIZ ARKADAŞININ YANINA GİDERKEN KATLEDİLDİ

Bursa İznik’te de Mehmet Karabıyık (18), önceki gün sabah saatlerinde yakınlarına “Boyalıca Mahallesi’nde kız arkadaşımın yanına gidiyorum” diyerek evinden ayrıldı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen Karabıyık’a telefonla da ulaşamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından harekete geçen jandarma ekipleri, Mehmet Karabıyık’ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, Mehmet Karabıyık’ın, kırsal Aydınlar Mahallesi’nde ormanda kısmen yanmış halde cansız bedenini buldu. İncelemede, Karabıyık’ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Karabıyık’ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Karabıyık’ın cep telefonu görüşmelerini incelemeye alıp görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler, Karabıyık’ın arkadaşı Ömer Önen’i (20) gözaltına aldı. Jandarmada suçunu itiraf edip ifadesinde “Ruhani şeyler gördüm. O yüzden Mehmet’i önce çeşitli yerlerinden bıçakladım, ardından da yaktım” diyen Ömer Önen tutuklandı.