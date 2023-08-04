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Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı... Kızılırmak Nehri’ne giren kardeşlerden acı haber

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#Nevşehir#Avanos#Boğulma
Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı... Kızılırmak Nehri’ne giren kardeşlerden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 15:50

Nevşehir’in Avanos ilçesinde ailece pikniğe gittikleri bölgede serinlemek için Kızılırmak Nehri’ne giren Galip (9) ve Hüseyin Ertaş (8) kardeşler, boğuldu.

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Nevşehir'de Derinkuyu ilçesinde oturan Ertaş ailesi, Avanos ilçesi Alaattin Mahallesi Şehit Demet Sezen Parkı'nda piknik yaparken, ailenin oğulları Galip (9) ve Hüseyin (8) saat 11.30 sıralarında serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne girdi. Bir süre sonra kardeşler, suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Salim Ertaş, suya girip oğullarından Galip'i çıkardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Ertaş, ekipler tarafından, nehre girdikleri yere yaklaşık 200 metre mesafede bulunarak sudan çıkarıldı.

Biri 8, diğeri 9 yaşındaydı... Kızılırmak Nehri’ne giren kardeşlerden acı haber

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Hüseyin ve Galip Ertaş’ın cenazeleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Nevşehir#Avanos#Boğulma

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