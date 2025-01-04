Biri 4 diğeri 2 yaşındaydı... Yangında hayatını kaybeden 2 kardeşe acı veda

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Edremit ilçesi Dereli Mahallesi 13 Sokak'taki Coşkun Taşkın'a ait müstakil evde, dün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Evdeki Zehra Taşkın (40) kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Bu sırada evin diğer bölümünde baba Coşkun Taşkın (40) ile uyuyan babaanne Zeliha Taşkın, yangını fark edip dışarı çıktı ancak eve giremedi. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde Yusuf Ali Taşkın ve kardeşi Yusuf Ömer Taşkın'ın öldüğü belirlendi. Yaralanan Zehra Taşkın ise hastaneye kaldırıldı.

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KARDEŞLERİN SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 2 kardeşe ait son görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; annesi Zehra Taşkın ile önceki gün, gündüz saatlerinde markete gelen Yusuf Ali'nin yiyecek ve içecek aldığı, Yusuf Ömer'in ise bebek arabasında oturduğu anlar yer aldı.

Kardeşlerin cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Dereli Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Mahalle mezarlığında öğle vakti yapılan kardeşlerin cenazesine, Coşkun Taşkın'ın yanı sıra Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları ve mahalleli katıldı. Zehra Taşkın ise hastanede süren tedavisi nedeniyle cenazeye katılamadı. Taşkın kardeşler, gözyaşlarıyla Dereli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.