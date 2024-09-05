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Biri 11, diğeri 14 yaşındaydı... İki kız kardeşin kahreden ölümü: Yan yana toprağa verildiler

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#Esma Aydın#Zeynep Kübra Aydın#Gaziantep
Biri 11, diğeri 14 yaşındaydı... İki kız kardeşin kahreden ölümü: Yan yana toprağa verildiler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 13:51

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde önünde ilerleyen kamyonun altına giren otomobilde yaşamını yitiren kardeşler Esma (11) ile Zeynep Kübra Aydın'ın (14) cenazeleri, Adıyaman'da yan yana toprağa verildi.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Gaziantep-Yavuzeli kara yolunda meydana geldi. Gaziantep yönüne giden İsmail Aydın'ın kullandığı 27 ASJ 755 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Ömer Çelik yönetimindeki 02 AEP 552 plakalı kamyonun altına girdi.

Biri 11, diğeri 14 yaşındaydı... İki kız kardeşin kahreden ölümü: Yan yana toprağa verildiler

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobilden çıkarılan Esma Aydın ile Zeynep Kübra Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 8 kişi de Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Biri 11, diğeri 14 yaşındaydı... İki kız kardeşin kahreden ölümü: Yan yana toprağa verildiler

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2'Sİ AĞIR 8 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

2'si ağır 8 yaralının tedavisi sürerken, 2 kardeşin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Cenazeleri Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Yazıkarakuyu Mahallesi'ne getirildi. Köy mezarlığındaki cenazede yakınları sinir krizi geçirirken, kardeşler yan yan toprağa verildi.

Soruşturma sürüyor. 

Biri 11, diğeri 14 yaşındaydı... İki kız kardeşin kahreden ölümü: Yan yana toprağa verildiler

Biri 11, diğeri 14 yaşındaydı... İki kız kardeşin kahreden ölümü: Yan yana toprağa verildiler

Biri 11, diğeri 14 yaşındaydı... İki kız kardeşin kahreden ölümü: Yan yana toprağa verildiler

 

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#Esma Aydın#Zeynep Kübra Aydın#Gaziantep

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