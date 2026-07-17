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Biri 100 diğeri 103 yaşında: Gaziantepli Balaban çiftçi uzun yaşamanın sırrını açıkladı

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#Gaziantep#Balaban Çifti#Doğal Beslenme
Biri 100 diğeri 103 yaşında: Gaziantepli Balaban çiftçi uzun yaşamanın sırrını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 12:33

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Mehmet Balaban ile 103 yaşındaki eşi Cennet Balaban, uzun ve sağlıklı yaşamalarının sırrını az yemek, doğal beslenmek ve sofralarından yoğurdu eksik etmemek olarak anlatıyor.

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İslahiye'nin Dervişpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve 1953'te evlenen Balaban çiftinin 3 oğlu, 4 kızı, 25 torunu ile 26 torun çocuğu bulunuyor.

İleri yaşlarına rağmen günlük işlerini büyük ölçüde kendileri yapan çift, bugüne kadar ciddi bir sağlık sorunu yaşamadıklarını, yalnızca 2021 yılında salgın döneminde doktora başvurduklarını söyledi.

Yörük kültürüyle yetiştiklerini ve avcılıkla hayatının geçtiğini anlatan Mehmet Balaban, yıllardır sofralarından tereyağı, yoğurt ve peyniri eksik etmediklerini belirtti.

Biri 100 diğeri 103 yaşında: Gaziantepli Balaban çiftçi uzun yaşamanın sırrını açıkladı

Yoğurdu etten daha çok sevdiğini ifade eden Balaban, güçlü bir öğün tükettiklerinde günün geri kalanını tek öğünle geçirdiklerini dile getirerek, "Az yemek ve doğal beslenmek bizi bugüne kadar ayakta tuttu." dedi.

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103 yaşındaki Cennet Balaban ise evlilikleri boyunca eşiyle hiç kavga etmediklerini belirterek, "Allah ondan razı olsun. Bir ömür huzur içinde yaşadık." diye konuştu.

Biri 100 diğeri 103 yaşında: Gaziantepli Balaban çiftçi uzun yaşamanın sırrını açıkladı

Her gün kendi elleriyle hazırladığı Türk kahvesini eşine ikram ettiğini anlatan Cennet Balaban, birlikte geçirdikleri her günün kıymetini bildiklerini söyledi.

Yaz sıcaklarında evlerinin avlusunda dinlenen asırlık çift, el ele oturarak birbirlerine duydukları sevgi ve bağlılığı ilk günkü gibi yaşatmaya devam ediyor.

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#Gaziantep#Balaban Çifti#Doğal Beslenme

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