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Biri 10 diğeri 7 yaşındaydı! Adana'da iki kardeşin kahreden ölümü: Dengelerini kaybedip kanala düştüler

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#Adana#Seyhan#Adana Haberleri
Biri 10 diğeri 7 yaşındaydı Adanada iki kardeşin kahreden ölümü: Dengelerini kaybedip kanala düştüler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 12:55

Adana’da sulama kanalına düştüğü belirtilen İlyas Ege Bolat (10) ile kardeşi Miraç Bolat (7) yaşamını yitirdi. Bolat kardeşlerin cenazesi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.

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Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesindeki Büyükdikili Mahallesi’nde meydana geldi. Sulama kanalı kenarında yürüyen İlyas Ege Bolat ile Miraç Bolat kardeşler, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Bolat kardeşlerin akıntıda sürüklendiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan çocukların yaşamını yitirdiği belirlendi.

Biri 10 diğeri 7 yaşındaydı Adanada iki kardeşin kahreden ölümü: Dengelerini kaybedip kanala düştüler

İlyas Ege Bolat ile Miraç Bolat kardeşlerin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yakınları tarafından bugün teslim alınan Bolat kardeşlerin cenazeleri defnedilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.

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Biri 10 diğeri 7 yaşındaydı Adanada iki kardeşin kahreden ölümü: Dengelerini kaybedip kanala düştüler

 

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#Adana#Seyhan#Adana Haberleri

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