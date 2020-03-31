Birey kelimesi eski Türkçeye dayanmaktadır. Uygur dönemine kadar uzandığı biliniyor. Türkçe içerisinde aynı zamanda birey kelimesinin farklı eş anlamlıları bulunuyor. Aynı ve yakın anlamları üzerinden amaca uygun sözlü veya yazılı olarak rahatlıkla kullanılabilir.

Birey Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Birey kelimesinin eş anlamlısı ‘kişi’ ve ‘fert’ ile ‘şahıs’ olarak karşılık buluyor. Türkçede bu her üç kelimeyi de birey sözcüğünün karşılığı olarak aynı anlamı üzerinden değerlendirmek mümkün.

TDK’ya Göre Birey Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında birey eş anlamlısı ‘kişi, fert ve şahıs’ olarak her üçünü de kapsamaktadır. Böylece bu kelimeleri gönül rahatlığıyla cümle içerisinde kullanmanız mümkün. Toplum içerisindeki bir insanı belirten anlamıyla cümlede yazılı ve sözlü olarak ele alınabilir. Tabii daha farklı kelimeler olarak zat ve can gibi kelimeleri de cümlede ele alınabilmektedir.