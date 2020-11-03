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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 14:46 | Son Güncelleme:

Birecik'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı

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Birecik'te taşlı sopalı kavga: 4 yaralı
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ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, oto tamircisi iki grup arasında para meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra, Karşıyaka Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Otomobil tamircisi iki grup arasında iddiaya göre para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada; Ahmet D., Ali D., Abdullah Ç., Mustafa D., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, polis olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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