Türkiye'nin gururu profesör Hürriyet'e konuştu: Birden fazla aşı bulunacak

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar Destekli Sistem Biyolojisi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İvet Bahar, geçtiğimiz pazartesi günü dünyanın en köklü ve en prestijli bilim kurumlarından Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi üyeliğine seçildi. Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatan İvet Bahar, çalışmalarını Hürriyet’e anlattı. Koronavirüse muhakkak bir çözüm bulunacağını söyleyen İvet Bahar şunları söyledi:

“Bütün dünyadaki bilim insanları çok etkin bir şekilde bilgileri, verileri paylaşıyor. Kısa bir dönem içinde bir değil, birden fazla ilaç/aşı bulunmasını bekliyorum. Kısa dönem derken 1-2 yıl demek istiyorum. Normal koşullarda en az 10 yıl alan bir süreç şimdi birkaç yıla indirgenmiş olabilir.



EBOLA’DA YARAMADI COVID-19’DA KULLANILACAK



İlk çalışmamız; sayısal sistem farmakolojisi denen alanda. Yaptığımız en ileri bilgisayar teknolojisi ile bilinen ilaç veri bankalarını tarıyoruz. Mevcut ilaçlardan hangisi COVID-19’a karşı kullanılabilir diye araştırıyoruz. Örneğin Remdesivir, Ebola için geliştirilen ama yeteri kadar iyi netice vermediği için bir kenara bırakılan bir ilaç. Şimdi SARS-COV-2 virüsünün çoğalmasını sağlayan bir proteine (RNA-dependent RNA polymerase) bağlanıp onun işlevini engelleyebileceğini görüyorlar. Şu anda FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi), COVID-19 tedavisinde kullanılabilmesi için onay verdi.



MEKANİZMAYI ÇÖZE ÇÖZE İLAÇ GELİŞTİRİLİYOR



İkinci grup çalışma ise moleküler düzeyde. Virüsün ‘spike protein’in insan hücresine bağlanabilmesi için şekil değiştirmesi gerekiyor. Şekil değiştirmesi için de insanın hücre zarında bulunan bir proteaz (proteinlerin parçalanmasından sorumlu enzim), kimyasal bir bağı kopararak buna neden oluyor. Proteazın bulunmadığı ortamlarda enfeksiyon oranı çok önemli oranda azalıyor. Biz, o proteazın çalışma mekanizmasını anlayıp onu durduracak bir ilaç geliştirmeye çalışıyoruz. Kanımca birden fazla ilaç bulunacak ve hastalığın değişik evrelerinde, değişik dozajlarla birkaçı birden kullanılacak.”