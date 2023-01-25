Birçok operasyona gönüllü katılmış... Şehit Komutan Nimet Encü'nün oğlu babasını son görüşünü anlattı

Haberin Devamı

Şırnak'ta düzenlenen 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda Bestler Dereler bölgesinde 22 Ocak'ta teröristlerle çıkan çatışmada güvenlik korucusu Nimet Encü şehit oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit Encü için, "Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti, yüreği, sadakati. Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda Bestler Dereler'de Şehit düşen Kahraman Korucumuz Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encü'ye Rabb'im rahmet eylesin, Ruhun şad, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Encü'nün cenazesi Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından Uludere ilçesi Gülyazı köyünde toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Osman Bilgin ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Şırnak'a gelip, 3 çocuk babası şehidin ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bakan Soylu'nun cep telefonundan görüştüğü şehidin ailesine taziyelerini iletti.

FIRTINA ÖZEL TİMİ KOMUTANI

Nimet Encü'nün, 18 yaşında güvenlik korucusu olduğu, şehit düştüğü güne kadar de terörle mücadelede aktif rol aldığı kaydedildi. Encü'nün, Irak, Kato Dağı, Gabar Dağı, Bestler Dereler bölgesi ve Cudi Dağı'ndaki operasyonlarda sık sık görev aldığı, 90'lı yıllarda çocuk yaşta PKK terör örgütüne karşı verdiği mücadeleyle bölge halkı için gizli bir kahraman olduğu ifade edildi.

Encü’nün, başarıları nedeniyle birkaç yıl içinde güvenlik korucularından oluşan 'Fırtına Özel Operasyon Timi'nin başına geçtiği, operasyonlarda birçok teröristin etkisiz hale getirilmesinde aktif rol aldığı bildirildi. Nimet Encü’nün Şırnak’ta tüm bölgeleri çok iyi bildiği, birçok operasyona da timiyle gönüllü katıldığı belirtildi. Encü’nün operasyonlardaki başarılarından dolayı çok sayıda ödül de aldığı ifade edildi.

Haberin Devamı

'ÖNCELİĞİ TERÖRLE MÜCADELEYDİ, ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI'

Bu arada, Nimet Encü’nün Şehit olduğu 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Şehidin oğlu Barış Encü, babasının kanının yerde kalmadığını ifade ederek, "Şehidimiz 27 yıldır bu işin içerisinde ve sürekli operasyonlara giderdi. Yolundan hiç şaşmazdı. Önceliği operasyonlar ve terörle mücadeleydi ve vatanı için savaşarak var olan biriydi. Allah'a şükürler olsun, şehidimizin kanı yerde kalmadı.

Alnımız açık ve rahatlıkla uyuyabiliriz. Babamın kanı yerde kalmadı. Görev arkadaşlarına, devletimize, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok mutlu olduk, bizi yalnız bırakmadılar. Valimiz, bütün komutanlarımız hepsi yanımızda oldular. Bunun için minnettarız" dedi.

Haberin Devamı

'BABAMI SON GÖRÜŞÜM O OLDU'

Babasının önceki operasyonda kıyafetleri yırtıldığı için yeni kıyafet aldığını belirten Encü, "Kıyafetleri giyip aynanın karşısına geçti. Bana dönerek 'oğlum nasıl oldu' diye sormuştu. Uzun süre aynanın karşısında kaldı. Babamı son görüşüm, o oldu. Diyecek fazla bir şey yok. Vatan sağ olsun. Bütün şehitlerimizin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Babasını son olarak göreve giderken gördüğünü belirten diğer oğlu Umut Encü ise "Babam çok güçlüydü. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriydi. Devam eden operasyonlarda şehidimizin kanı yerde kalmadı. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Vatan sağ olsun. En son saat 5'te uyanarak göreve gidecekti. Ben de uyandım arabaya binene kadar ona eşlik ettim. Ardından göreve gitti" dedi. (DHA)

Haberin Devamı