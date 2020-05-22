Birçok nasıl yazılır? Birçok TDK’ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Birçok yazımı
Günlük hayatta en çok kullanılan kelimelerden olan birçokun nasıl yazıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Birçok kelimesinin TDK’ya göre yazım şeklini merak eden vatandaşlar, internette araştırma yapıyor. birçok nasıl yazılır? Birçok TDK’ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Birçok yazımı hakkında detaylar..
Türk Dil Kurumu, güncel olarak yazım kılavuzuyla İnternet ortamında hizmet sunmaktadır. ''Birçok'' sözcüğünün nasıl yazıldığı, TDK güncel sözlüğün sayesinde çevrim içi şekilde sorgulanmaktadır. Birçok kelimesinin çoğu zaman yanlış yazıldığını söylemek mümkündür.
Birçok Nasıl Yazılır?
Türkçe dilinde bilhassa iki kelime yan yana gelip oluşturulduğu yeni kelime veya kelime öbeklerinin nasıl yazılması gerektiği hakkında karıştırmalar yapılmaktadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uyumlu bir biçimde kullanmayı isteyenlerin sık bir şekilde merak ettikleri kelimelerden birisi de birçok kelimesidir.
Birçok Kelimesinin Anlamı
Oldukça fazla, sayısı belli olmayan, müteaddit.
Birçok Kelimesinin Yazılışı
Bu sözcüğün nasıl yazıldığı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen pek çok kişi vardır. Bu sözcüğün doğru kullanımı ''birçok'' şeklindedir. Yani bu kelime birleşik olarak yazılır.
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