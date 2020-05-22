Birçok nasıl yazılır? Birçok TDK’ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Birçok yazımı

Türk Dil Kurumu, güncel olarak yazım kılavuzuyla İnternet ortamında hizmet sunmaktadır. ''Birçok'' sözcüğünün nasıl yazıldığı, TDK güncel sözlüğün sayesinde çevrim içi şekilde sorgulanmaktadır. Birçok kelimesinin çoğu zaman yanlış yazıldığını söylemek mümkündür.

Birçok Nasıl Yazılır?

Türkçe dilinde bilhassa iki kelime yan yana gelip oluşturulduğu yeni kelime veya kelime öbeklerinin nasıl yazılması gerektiği hakkında karıştırmalar yapılmaktadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uyumlu bir biçimde kullanmayı isteyenlerin sık bir şekilde merak ettikleri kelimelerden birisi de birçok kelimesidir.

Birçok Kelimesinin Anlamı

Oldukça fazla, sayısı belli olmayan, müteaddit.

Birçok Kelimesinin Yazılışı

Bu sözcüğün nasıl yazıldığı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen pek çok kişi vardır. Bu sözcüğün doğru kullanımı ''birçok'' şeklindedir. Yani bu kelime birleşik olarak yazılır.