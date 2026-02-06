×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Birçok kenti sağanak vurdu: Hortum oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı! Kara yolunda çökme meydana geldi

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Sağanak#Hortum
Birçok kenti sağanak vurdu: Hortum oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı Kara yolunda çökme meydana geldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2026 09:57

Antalya kent merkezinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kumluca ve Finike ilçelerinde hortum ve sağanak, işçi evlerine, seralar ve enerji nakil hatlarına zarar verdi. Kemer ilçesinde ise beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Öte yandan İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre bugün ve hafta sonu tüm yurtta sağanak yağışlar etkili olacak. Antalya, Burdur, Isparta, Muğla, Amasya, Artvin, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat ve Bayburt illeri için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

Yetkililer, yağış ve fırtınanın hafta sonu boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirterek, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

ANTALYA'DA CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kod'lu uyarısının ardından başlayan yağış birçok kentte, kısa sürede etkisini artırdı. Antalya'da, sabah saatlerinde de devam eden sağanak nedeniyle kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar güçlükle ilerlerken, vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı. Trafikte yer yer aksamalar yaşandı.

Haberin Devamı

Birçok kenti sağanak vurdu: Hortum oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı Kara yolunda çökme meydana geldi

HORTUM VE SAĞANAK, İŞÇİ EVLERİNE, SERALAR VE ENERJİ NAKİL HATLARINA ZARAR VERDİ

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli sağanak ve hortum, seralarda zarara neden oldu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde bazı mahallerdeki ev ve iş yerlerini su bastı.

Kumluca ilçesinde etkisini sürdüren sağanakla hortum oluştu. Hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre Kum, Karşıyaka ve Beykonak mahallelerinde seralarda hasar oluştu, bazı seraların plastik örtüleri yırtıldı, enerji nakit hatlarında da zarar meydana geldi.

Birçok kenti sağanak vurdu: Hortum oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı Kara yolunda çökme meydana geldi
Su baskınları, seralarda ve bölgedeki işçi evlerinde hasara yol açtı. Yağışın sürdüğü ilçede enerji nakil hatlarının zarar gördüğü mahallelerde elektrik kesintileri yaşanıyor. Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi'ndeki seralar da hortumdan zarar gördü. Yağış nedeniyle Yarbaşı kanalı taştı.

Haberin Devamı

KEMER'DE EĞİTİME BUGÜN ARA VERİLDİ

Kemer ilçesinde ise beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Kemer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kaymakamlığımız tarafından ilçemizde aşırı yağışlar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün 6 Şubat 2026 tarihinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

SELÇUK-AYDIN KARA YOLUNDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

İzmir'de dün etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatıldı. İzmir'de dünden beri etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

Birçok kenti sağanak vurdu: Hortum oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı Kara yolunda çökme meydana geldi

Haberin Devamı

Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı. Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.

Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.

Birçok kenti sağanak vurdu: Hortum oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı Kara yolunda çökme meydana geldi

OSMANİYE’DE ŞİDDETLİ RÜZGAR CAMİ MİNARESİNİ DEVİRDİ

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgâr, cami minaresinin devrilmesine neden oldu. Olay, Düziçi ilçesine bağlı Haruniye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kısa sürede etkisini artıran şiddetli rüzgâr nedeniyle Merkez Camii’nin minaresi devrildi.

Birçok kenti sağanak vurdu: Hortum oluştu, ev ve iş yerlerini su bastı Kara yolunda çökme meydana geldi

Devrilen minare, cami bahçesindeki ağaçların üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye Düziçi Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, minarenin bulunduğu alanda güvenlik önlemleri alarak kaldırma çalışması başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Sağanak#Hortum

BAKMADAN GEÇME!